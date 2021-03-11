طريقة عمل محشي كرنب باللحمة المفرومة

القاهرة - سمر حسين - محشي كرنب باللحمة المفرومة من الأطعمة ذات الشعبية الكبيرة، التي تسعى ربات البيوت لإعدادها في المطبخ، والاستماع بمذاقها المميز.

وفيما يلي، خطوات إعداد محشي كرنب باللحمة المفرومة على طريقة سالي فؤاد، وفقا لما نشرته على موقعها الإلكتروني:-

مقادير محشي كرنب باللحمة المفرومة

- ورق كرنب مسلوق

- عصير طماطم

- ملعقة كبيرة زيت

- بصلة مفرومة

- حزمة كسبرة مفرومة

- كوب جزر مبشور

- كوب كوسة مبشورة

- لحمة مفرومة معصجة

- ملح

- فلفل

- كسبرة جافة

- رشة قرفة

- حزمة شبت مفرومة

- حزمة بقدونس مفرومة

- ملعقة صغيرة كركم

- ملعقة صغيرة كمون

- مرقة خالية الدسم

طريقة تحضير محشي كرنب باللحمة المفرومة

- في الخطوة الأولى يتم وضع الزيت في الحلة، مع إضافة البصل حتى تبدل لونه قليلا.

- إضافة عصير الطماطم داخل الحلة نفسها حتى الغليان، ثم يجري وضع ملح وفلفل ثم ترفع من على النار.

- في تلك الخطوة يتم خلط جميع المقادير كلها، لتستخدم في حشو ورق الكرنب، ثم يترك على النار حتى ينضج.