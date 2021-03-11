«كل لبسها سِينيه».. أسعار أزياء ياسمين صبري في 2021 «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إطلالات متنوعة في التصميمات والألوان، من توقيع دُور أزياء عالمية، خطفت بها الفنانة ياسمين صبري الأنظار، خلال الفعاليات المختلفة في 2021، مشاركة جمهورها بجلسات تصوير من تلك المناسبات المختلفة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وفيما يلي تفاصيل وأسعار أبرز إطلالات ياسمين صبري، خلال الفقرات التالية.

إطلالة ياسمين صبري لصالح مجلة «فوج»

منذ أيام، أطلت ياسمين صبري بفستان طويل يجمع بين الأسود والروز، خلال أحدث جلسة تصوير جديدة لصالح مجلة «فوج»، وسط تفاعل مع الفستان الطويل، الذي يتميز بأكمام فضفاضة ومفتوحة، وغير منقوش، مع مكياج ذو أكمام مفتوحة طويلة، من توقيع دار الأزياء العالمية ألكسا بيري.

ويصل سعر فستان ياسمين صبري الأخير، الذي صنع في أستراليا إلى 3100 دولار أمريكي وهو ما يعادل نحو 50 ألف جنيه مصري، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لدار الأزياء.

فستان ياسمين صبري في عيد ميلادها

وخلال احتفالها بعيد ميلادها، تألقت بفستان سوارية باللون الأحمر، والذي تميز بأنه بأكمام طويلة وخالي من النقوش، ويتجاوز سعره 37 ألف و300 جنيه.

أزياء ياسمين صبري خلال زيارتها لمستشفى أبو الريش

وخلال زيارتها لمستشفى أبو الريش منذ أسابيع، أطلت بسترة طويلة، مع بنطلون فضفاض باللون القرمزي الفاتح، المزود بخط أبيض من الجانبين، وبلوزة بيضاء، مع مكياج بسيط وشعر منسدل يحمل بعض التموجات، مع إلتزامها بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، من خلال ارتداء كمامة طبية سوداء اللون.

جاءت تلك الإطلالةمن توقيع دار الأزياء العالمية dolce and gabbana، ويتجاوز سعر البنطلون 850 دولار أمريكي، الذي يعادل 13287 جنيه مصري، فيما يتخطى سعر السترة وحدها 2000 يورو، ما يعادل الـ37 ألف جنيه مصري، ليتخطى سعر البدلة الـ50 ألف جنيه مصري.

وكانت إدارة مستشفى أبو الريش، حرصت على الاستقبال الحافل للفنانة، بحضور الدكتورة منى الغمراوي مدير عام المستشفى، ومجموعة من الطاقم الطبي والمسؤولين عن رعاية الأطفال من الفرق التمريضية، الفنانة ياسمين صبري، في الزيارة التي اعتبرت ترويجا إيجابيا ودعوة للمساهمة في دعم المستشفى.