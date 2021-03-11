4 طرق للتعامل مع الطفل الكاذب بعد هروب «ملك» مجددا من منزل أسرتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من جديد تكررت معاناة أسرة الطفلة ملك فؤاد، التي تبلغ من العمر 14 عاما، بعدما هربت من منزل أسرتها، مرة أخرى ليلة أمس، دون علم أسرتها، وهو ما دفعهم للبحث عنها في ساعات متأخرة من الليل، حتى عثروا عليها.

«اتفاجئنا بيها هربت تاني امبارح من البيت، الساعة 9 كنا بعتناها تشتري حاجة من محل سوبر ماركت جنب البيت، واختفت مرة واحدة، طلعنا قلبنا عليها الشوارع لحد الساعة 2 الصبح مكناش لاقيينها، لحد ما ظهرت لوحدها، ولما سألناها كانت فين، قالت لنا إنها كانت بتشتري حاجة حلوة لنفسها، وطبعا كلامها مش منطقي بالمرة وإحنا عارفين إنها بتكدب».. حسب منة فؤاد، الشقيقة الكبرى للطفلة، خلال حديثها لـ«هن».

شقيقة «ملك»: مش عارفين نتعامل مع كذبها

تواجه أسرة الطفلة معاناة كبيرة في التعامل مع الكذب المستمر لـ«ملك»، إذ أصبحوا لا يصدقون رواياتها، التي تقصها عليهم في كل موقف اختفاء لها وهروب من المنزل، «بقت كل ما تهرب ترجع تحكي لنا رواية شكل، ومش قادرين نصدقها ولا نتعامل مع كذبها وحوارتها اللي من وحي خيالها بس».

تغير سلوك الطفلة

وكانت كشفت الشقيقة الكبرى للطفلة، خلال تصريحات سابقة لـ«هن»، عن تفاصيل تغير سلوكها على مدار العام ونصف الأخير، «إحنا مش عارفين هي تعبانة نفسيا ولا بتفكر في إيه بالظبط، هي أصغر واحدة فينا، اتولدت بعد وفاة بابا بشهرين، ومشافتهوش، وكانت طبيعية جدا، لحد من سنة ونص بدأت سلوكياتها تتغير بشكل واضح، ومش عارفين إيه السبب ورا ده».

كيفية التعامل مع الطفل الكاذب

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، خلال حديثه لـ«هن»، عن الطرق الصحيحة لتعامل أولياء الأمور، مع حالات الكذب المستمرة لأطفالهم، وهي:

- التعامل بإيجابية مع الطفل والتقليل من السلبية.

- إعطاء الطفل الثقة في نفسه.

- البحث عن دوافعه للكذب والعمل على حلها.

- عدم الاتجاه للعنف خلال التعامل مع الطفل، واتباع اللين والهدوء التام.