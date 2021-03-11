أعشاب تساعد على تهدئة آلام المعدة.. منها شاي العرق سوس

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتمتع بعض الأعشاب بمفعول قوي لعلاج بعض الأمراض وأهمها أمراض المعدة، وتوجد بعض أنواع الأعشاب التي تساعد في علاج آلام المعدة منها، حسب موقع «times of india».

أعشاب تهدىء آلام المعدة

- شاي بذور الشمر

يساعد على علاج الانتفاخ واضطرابات المعدة، وملىء بالخصائص المضادة للبكتيريا.

- بذور الباروم

تشبه بذور اليانسون، يساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي وتقليل عسر الهضم المفاجىء والحموضة.

ولتحضير هذا الشاي، يجب نقع ملعقة صغيرة من الشمر، وملعقة صغيرة من بذور الباروم في لتر واحد من الماء، قبل تناولها.

شاي عرق السوس

يساعد شاي عرق السوس في علاج قرحة المعدة، ويقلل من الحموضة والغازات وآلام المعدة، ووفقا لبعض الدراسات فإن شرب كوب واحد من شاي العرق سوس يوميا يساعد على علاج مشاكل المعدة.

- شاي الزنجبيل

لتحضير شاي الزنجبيل، يحضر كوبين من الماء وتقطيع الزنجبيل، قبل غلي الخليط حتى ينخفض ​​الماء إلى النصف. يصفى هذا الشاي ويشرب مع رشة من الفلفل والعسل عليه.

هذا الشاي يساعد على الهضم وتعزيز التمثيل الغذائي، و يساعد في تخفيف وجع الحلق. كما يساعد الزنجبيل في إصلاح عدم انتظام الأمعاء والتخلص من آلام المعدة.

- شاي الكمون والكاروم

يساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الحوضة المستمرة الناتجة عن آلام المعدة.

- شاي الريحان

يساعد شاي الريحان في علاج حرقة المعدة، والغازات، الإمساك، وعند المعاناة من مشاكل الحموضة فيجب التأكد من تجنب عصير الليمون لأنه يحتوي على حامض الستريك الذي قد يزيد من مستوى الحمض في الجسم مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة.

شاي الريحان المعروف أيضًا باسم شاي التولسي سهل التحضير، يمكن تحضيره عن طريق غلي الماء ونقع 6-7 أوراق ريحان فيه، بمجرد تقليل الماء إلى النصف، يصفى ويمكن اضافة بعض العسل.