ابنة يوسف شعبان: مفكرتش أمثل عشان عندي لقب ملكي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت سايناي يوسف شعبان، ابنة الفنان الراحل، إنها تربت على عدم التعلق بالأشياء المادية أو الأشخاص وهو تقليد في العائلة متبع لذا لم تحصل جدتها على شبكتها عند طلاقها من الشاه رضا بهلوي شاه إيران السابق، لافتة إلى أنها كانت تتحدث مع زوجها باللغة الفرنسية ثم تعلمت فارسي من أجله وكانت تطيعه ولم يحدث بينهما أي عراك في أي يوم لأن الحديث له آداب ولا يجب رفع الصوت.

وأضافت «شعبان» خلال استضافتها في برنامج «الستات مبيعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية cbc وتقدمه الإعلامية منى عبد الغني ومفيدة شيحة، أن جدتها وجدها كانوا ينادون بعض بأسماء دلع وهذا الأمر حضرته بنفسي.

وأوضحت أن أحد أسباب الطلاق بين أمها وأبيها هو اختلاف البيئة التي تربت فيها والدها عن والداته التي تربت في عائلة ملكية، مشيرة إلى أن جدتها رفضت زواج ابنتها من يوسف شعبان ولكنها أصرت على الزواج، مبينة أنها كانت أحد أسباب الربط بين عائلة والدها ووالدتها بعد طلاقهما.

وأشارت إلى أنها كانت تعيش في الدنمارك وسويسرا ولكن حاليا تعيش في مدينة شرم الشيخ، مبينة أنها جلست معه لمدة عام في الثانوية العامة وتابعت: «أنا مفكرتش أمثل لأن عندي لقب ملكي وماما لما كسرت القواعد الدنيا اتغيرت.. وأنا رسالتي مش الفن أنا رسالتي الطب البديل، مجموعه مجابش طب، فدرست حاجات كتير بعد ما خلصت ليسانس آداب إنجليزي ترجمة فورية بعدين درست حاجة عن الأطفال بس مستحملتش شغل معهم وأنا من صغري بحب أساعد الناس».