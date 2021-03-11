«الكاميرا فضحته».. القصة الكاملة لـ«متحرش المعادي»: كنت بهزر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ابتسامة زائفة من رجل غريب استدرج بها طفلة صغيرة، أسرعت في تلبية ندائه، بعدما أعطاها جنيها، فسارت وراءه ظنًا بأن سيكون نصيبًا أكبر، دخلت حيث أشار له، أسفر عقار كائن في ميدان الحرية بمنطقة المعادي، وسرعان ما كشف عن وجه القبيح ومحاولته السريعة في هتك عرض الطفلة، التي فرت خائفة من فعلته الشنعاء.

وسجلت كاميرات مراقبة أحد معامل التحاليل، بمنطقة المعادي، ما حدث، وشاهدته السكرتيرة العاملة، التي خرجت مسرعة في محاولة إنقاذ الطفلة، واجهت الشاب، الذي بات يعرف بـ«متحرش المعادي»، حاول بشجاعة زائفة إنكار ما فعله، حتى واجهته الفتاة بما رصدته الكاميرا، ليتحول إلى شخص جبان خائف يفر هاربًا، تجوب صوره بين صفحات «السوشيال ميديا» حتى تم القبض عليه.

تداول فيديو

مع مساء أمس، انتشر مقطع فيديو لشاب يتحرش بطفلة صغيرة، تحت بير سلم إحدى عمارات منطقة المعادي، وأظهرت كاميرا المراقبة الموجودة في مدخل العمارة، لحظة استدراج متحرش المعادي للطفلة الصغيرة، ثم هتك عرضها.

ونشرت سيدة تدعى «يوجين أسامة» الفيديو على حسابها حتى تصل له ويحاسب عما فعله بالطفلة، وكتبت في تعليقها على الفيديو: «لكل صحابي اللي عندي على فيس بوك عمري ما طلبت منكم أي شير لأي حاجة بس من فضلكم لازم الحيوان ده يتفضح ويتجاب ويتحبس، في المعادي ميدان الحرية دخل العمارة ونده على البنت الصغيرة دي وعمل اللي انتو شايفينه ولما واجهته بالكاميرا وشتمته جري ده حيوان ولازم يتحاسب افضحوا على قد ما تقدروا».

محمد جودت حديث السوشيال ميديا

وخلال ساعات أصبح الفيديو الأكثر انتشارا وحديث السوشيال ميديا، وأطلقوا عليه لقب «متحرش الأطفال» تحت هاشتاج بنفس المعنى، وانهالت التعليقات التي تطلب بسرعة القبض عليه ومحاسبته عما بدر منه تجاه طفلة صغيرة.

وكان من بين التعليقات التي كانت بالآلاف وتداولتها الصفحات المعنية بمحاربة التحرش بشكل أشكاله: «صورته واضحة جدا يا ريت الحيوان ده يتجاب ويتحاسب»، وكتب آخر، «حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منك».

القبض على متحرش المعادي

رصدت قوات الأمن الواقعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال ساعات تم إلقاء القبض على متحرش المعادي، وتبين أنه منفصل عن زوجته من 6 أشهر ولديه طفلين، وهو خريج كلية التجارة، ويعمل محاسب في إحدى الشركات.

هتك عرض مش تحرش

ورغم أن الواقعة عرفت بـ«متحرش المعادي»، إلا أن النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة هتك العرض المقترن بالخطف، وليس بالتحرش، لأنه لمس مواطن عفتها.

كنت بهزر

«كنت بهزر ومكنش قصدي أعتدي على الطفلة جنسيًا» هكذا اعترف محمد جودت، المتهم بالتحرش بطفلة المعادي، بما ارتكبه في حق الطفلة، خلال تحقيقات النيابة العامة.

وأوضح تفاصيل استدراجه لطفلة المعادي، أنه بعدما اشترى منها «باكو مناديل» ثمنه جنيه، وأعطاها جنيها زيادة، طلب منها أن تأتي خلفه حتى يعطيها أموالا كثيرة، حتى دخل عقار مكون من طابقين وتحرش بها.

طفلة المعادي: مسك جسمي وخفت منه

وواجهت النيابة الصغيرة بالمتهم الذي تعرفت عليه بالفعل: «هو ده الراجل اللي إداني جنيه واشترى مني المناديل»، هكذا أكدت الصغيرة في اعترافاتها حين واجهت المتهم.

وتابعت «طفلة المعادي» في تفاصيل الواقعة: «لما دخلت البيت لقيت عمو مسك جسمي فخفت منه وجريت»، وأوضحت الطفلة، أنها كانت تعتقد أن الرجل كان سيعطيها نقودا، لكنها فوجئت به يعتدى عليها بملامسة مواضع عفتها.

والدة الطفلة: اتفاجأت بالشرطة بتقولي تعالي معانا

أما والدة الطفلة، كانت بداية حديثها أنها لم تعرف شيئا عن الواقعة، سواء من ابنتها أو حتى من أي أحد، فهي لم تدرك شيئًا عن «فيس بوك» قائلة : «أنا ست غلبانة في حالي لا فيسبوك ولا حاجة، أنا بروح كل يوم المعادي عشان بنرزق هناك وبرجع آخر اليوم إلى بيتي في طموه بأبو النمرس، وأنا اتفاجئت بالشرطة بتقولي تعالي معانا على القسم انتي وبنتك سلمى، وهناك عرفت باللي حصل».

جدة الطفلة: خدها من وسط اخواتها

أما «أم سيد»، جدة الطفلة، التي تحدثت لـ«الوطن» عن تفاصيل الواقعة: «يومها راحت مع إخواتها وأنا مروحتش معاهم، وخدت مناديل ووقفت زيهم، لكن لحد آخر اليوم البنت مرجعتش».

وتابعت الجدة في حديثها «أخوها جالي يجري يقولي يارا راحت مننا، فيه واحد جه أخدها من وسطينا.. عرفنا بعد كده إنها في قسم المعادي، وقبضوا على واحد كان عاوز حاجة وحشة ومسكوه».