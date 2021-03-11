ائتلاف أولياء الأمور: مدارس خاصة تهدد بحرمان الطلاب من كتب التيرم الثاني

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن المدارس الخاصة عادت مرة أخرى لاستفزاز الطلاب وأولياء أمورهم خلال الأيام الجارية، دون وجود رقابة، ضاربةً بقرارات الوزارة عرض الحائط وعدم مراعاة الظروف الاستثنائية.

وأضافت «عبير»، في بيان لها، أن الائتلاف تلقى شكاوى من أولياء الأمور منها ربط بعض المدارس نتيجة التيرم الأول بتسديد القسط الثاني، قائلين: «أول مرة يعملوا كدة رغم إننا دفعنا القسط الأول ودي نتيجة التيرم الأول».

عبير: هناك شكاوى من رفض بعض المدارس تسليم كتب الفصل الدراسي الثاني

وتابعت أنههناك شكاوى أخرى من رفض بعض المدارس عدم تسليم كتب الفصل الدراسي الثاني دون الحصول على باقي المصروفات، قالوا فيها: «يرضي مين ده، يبقى موت وخراب ديار»، وتسائل أولياء أمور آخرون: «هل من حق المدرسة الخاصة أن تنقل الطالب في نصف السنة إلى مدرسة حكومي بسبب تأخر دفع رسوم الترم الثاني؟».

وذكرت ولية أمر أخرى: «دلوقتي المصروفات انا بنتي 3 ابتدائي ومفيش امتحانات طبعا وتقريبا الترم التاني شكرا، وضع المصروفات ايه؟، أنا دافعة قسطين ومروحناش أكتر من شهرين والمدرسة باعتالنا لو مدفعناش آخر قسط الشهر ده هايحولوا البنت مدرسة حكومية».

وأرسلت ولي أمر شكوى أخرى تناشد فيها وزير التربية والتعليم بالتدخل، تشكو فيها من مدرسة خاصة بالهرم غير ملتزمة بتعليمات الوزارة، وطلبت زيادة مصروفات للصف الثالث الإعدادي من 5300 إلى 6500 رغم أن الوزارة أعلنت عدم دفع زيادات وحرمان الطلبة من استلام الكتب الترم الثاني.

واستنكرت «عبير» قيام مدارس خاصة أخري بمنع الطلاب الذين لم يسددوا قيمة الزيادة السنوية وحرمانهم من الدخول علي حصص الـ«أون لاين»، واصفة ذلك بالاستغلال والضغط على أولياء الأمور ومستقبل أبنائهم.