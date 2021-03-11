«صورني وأنا قرعة».. لينا شاكر: نشرت «الفوتوسيشن» لدعم مرضى السرطان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت المذيعة لينا شاكر، إن هناك بعض الناس الذين ساعدوها على عمل جلسة التصوير «فوتوسيشن» التي انتشرت لها خلال الأيام الماضية بعد إصابتها بمرض السرطان، موضحة أنها قالت للمصور: «صورني وأنا قرعة» والسبب في ذلك أنها ترغب في تحفيز مرضى السرطان ودعمهم.

طلب غريب من المصور

وأضافت «شاكر»، في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الأربعاء، على قناة «cbc» الفضائية: «أنا كلمت المصور، وطلبت منه نعمل الفوتوسيشن وأنا قرعة، فسألني: لية!! قولتله علشان الناس اللي زيي اللي شكلي ده بيزعلهم، عايزة أديهم حافز، وقوة، وعايزة الصورة يطلع شكلها وإضاءتها كويسة، وفيها قوة وابتسامة، وأطلعها للناس».

الاحتفاظ بالصور حتى نهاية مرحلة العلاج

وتابعت المذيعة، أنها اتفقت مع المصور على عمل هذه الجلسة، وانتظرت حتى أكملت مرحلة العلاج، ثم نشرت الصور، موضحة أنها احتفظت بالصور لمدة شهرين، وكتبت منشورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عبرت فيه عن خلاصة تجربتها.

رسالة من وراء المنشور والصور

وأوضحت: «كنت عايزة أقول للناس إن دي مش آخر الدنيا، وإننا نقدر نكمل من تاني، ورسالة تانية كمان وهي إن الباروكة مش حاجة لطيفة، ونستخبى وراها»، لافتة إلى أن الكثير من السيدات المصابات بالسرطان يضطرن إلى ارتداء الباروكة لكي تنزل إلى محل عملها، ولا تستطيع العمل بشكلها الجديد.

هذا، وحلت كلٌ من الفنانة سميرة عبدالعزيز، والإعلامية لينا شاكر، ضيفتين على برنامج «معكم منى الشاذلي» في حلقة الليلة، حيث تحدثتا عن حياتهما الشخصية والعملية، وتجاربهما في الحياة والعمل وكونهما أصبحتا «تريند» على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.