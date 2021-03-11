محامي طفلة المعادي: سنطالب بتعويض «مؤقت» مليون جنيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال محمد ثروت، محامي طفلة المعادي التي تعرضت للتحرش، إن ملف القضية اكتمل، وأحيل لمحكمة الجنايات، وبيان النائب العام هو آخر مرحلة في القضية قبل الإحالة للمحاكمة، ويعتبر الفيصل في القضية، موضحا: «يوم القضية سنطالب بمليون جنيه كتعويض مدني مؤقت».

وأضاف «ثروت»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن العقوبة المنتظرة للمتحرش في هذه القضية هي السجن المشدد، خاصة مع اقتران تهمة الخطف، وهتك العرض، وسوف يحصل على أقصى عقوبة.

وأوضح المحامي، أن المتهم «هرب واختبأ في مكان آخر، ولم يكن يعلم أنه سيقبض عليه، وعندما حقق معه اعترف بكل ما جاء في الفيديو، ولكنه أدعى أنه أعطاها فلوس، ثم طلبت المزيد من المال، وهذا الكلام ليس حقيقيا ويحاول الدفاع عن نفسه فقط».

وأكد محمد ثروت، أن «حالة الأسرة النفسية صعبة جدا، وحتى أخواتها أيضا نفسيتهم في حالة صعبة، والطفلة نظرا لأنها صغيرة مش حاسة بما يجري».

جدير بالذكر، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لرجل يتحرش بطفلة صغيرة، في أحد العقارات بمنطقة المعادي، بينما رصدته كاميرات المراقبة بأحد المعامل، وخرجت من المعمل سيدتان منعتا استكمال الجريمة.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، وسط استياء كبير من المصريين، وبدأت الأجهزة الأمنية في البحث عن هذا الشخص، وقبض عليه خلال ساعات، بينما تقدم خط نجدة الطفل ببلاغ إلى نيابة جنوب القاهرة، التي تولت التحقيق في هذا الموضوع.

وأصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بيانا يوم الأربعاء، أعلن فيه إحالة المتهم إلى المحاكمة الجناية العاجلة.