لينا شاكر في أول ظهور أمام الجمهور دون «باروكة»: «أنا سعيدة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الإعلامية لينا شاكر، عن أنها قررت الحضور إلى برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الأربعاء، على قناة «cbc» الفضائية، دون «باروكة»، مؤكدة: «ده أول يوم ليا أنزل فيه من غير باروكة.. ومش قادرة أقولك سعادتي بهذا القرار، وده كرم من ربنا».

وقالت شاكر، إنها في بداية إصابتها بالسرطان كانت حريصة على ألا يعرف أحد، إلا بعض المقربين جدا، ولكن في منتصف الرحلة عرض عليها أحد الأصدقاء عمل جلسة تصوير كنوع من الذكرى لهذه الأيام، وكانت ترتدي «باروكة» لمدة عام قبل الإصابة، ولذلك كانت معتادة عليها.

دور شريف مدكور في إقناعها

وأضافت «شاكر»، أن الإعلامي شريف مدكور الذي أقنعها بإعلان إصابتها بالسرطان، حتى يتشجع الآخرين من المرضى، كما عرض عليها أيضا أن تلتقط مجموعة من الصور وتنشرها، موضحة أنها لديها الكثير من الذكريات مع والدتها، والآخرين، ولذلك قررت إعلان إصابتها.

وأكدت أنها مرضها فترة وسوف تمر، وترغب في التحرر من كل القيود، وكل مرضى السرطان يجب أن يتحرروا من هذه القيود ويعيشون حياتهم بشكل طبيعي، حتى تمر.

8 شهور من العلاج

ولفتت إلى أن مرحلة العلاج الكيماوي استغرقت نحو 5 أشهر، وفترة العلاج كاملة استغرقت نحو 8 أشهر، موضحة أن بعض أقربائها لم يعرفوا أنها أصيبت بالسرطان، وحتى جدتها لم تعلم بإصابتها إلا بعدما تعافت، مؤكدة: «كنت مشفقة عليهم إنهم يزعلوا، وعلشان كدة قولتلهم فيما بعد، وأحب أقولهم إني كويسة وزي الفل وخفيت».

وأشارت إلى أنها لديها صداقات قوية، والله أنعم عليها بأصدقاء مثل أهلها، وجميعهم ساندوها في هذه الفترة وكانوا يفكرون في أدق التفاصيل التي تسعدها، وحتى أصدقاؤها الذين في الخارج، وتلقت الكثير من الهدايا في هذه الفترة من كل أصدقائها.