خبيره تغذية: التخلص من سمنة الولادة سهل.. وسعرات شوربة الخضار «صفر»

القاهرة - سمر حسين - أخبار من الوطن نيوز

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن التخلص من الدهون الأحادية أو الحديثة التي قد تنتج بعد الولادة، سهل للغاية من خلال اتباع نظام غذائي معين، والمتابعة مع الطبيب المختص، مشددة على ضرورة التخلص من السمنة التي قد تؤدي إلى الإصابة بالسكر او الضغط المرتفع، والتخلص من الدهون الحديثة التي قد تنتج من الولادة على سبيل المثال.

وأضافت «سهيل»، خلال حوارها في برنامج «البيه والهانم»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن بعض المرضى السمنة يعانون من زيادة الوزن منذ 20 أو 25 عامًا، وهناك إمكانية لخفض وزنهم، ولكن عند التعامل مع مرض السمنة مبكرًا أفضل، فخفض الوزن عند الشباب أمر أسهل، فمعدل الحرق لديهم في الغالب مرتفع للغاية، وهذا يساعد على التخلص من الدهون الأحادية والثنائية بشكل سريع.

وأوضحت خبيرة التغذية العلاجية، أن مريض السمنة عندما ينخفض وزنه بشكل صحي، يكتسب حياة صحية أفضل، من خلال تناول الخضروات بشكل أكثر، وتناول المياه، وهذا الأمر هام للغاية في ظل أزمة كورونا، كما أن الإنسان الطبيعي إذا تناول ما يريد بكميات محددة خلال الساعات النهارية، وتناول شرب العصائر الفريش، وتوقف عن تناول الطعام بعد الساعة مساءً، فلن يزيد وزنه.

وأشارت إلى أن خفض الوزن بنظام صحي أمر هام للغاية، لأن اتباع أي نظام غذائي يحرم الإنسان من تناول بعض أنواع الأطعمة، يأتي بنتائج عكسية، «مريض السمنة عندما ينخفض وزنه بصورة غير صحية من خلال اتباع بعض الحميات الغذائية الخاطئة، ينخفض وزنه، ولكن سرعان ما يعود مرة أخرى لزيادة الوزن، من خلال تناول الأطعمة التي حرم منها».

وأردفت أن إعطاء مريض السمنة ألياف الأناسليوم لخفض الوزن أمر مهم للغاية، خاصة ان هذه الألياف تزيد العطش، وبالتالي يتناول المريض الكثير من المياه، وهذا يزيد حجم الألياف داخل المعدة، مما يؤدي إلى قلة تناول الطعام، فقلة الطعام نتيجة تناول ألياف الأناسليوم، يؤدي إلى صغر حجم المعدة مع الوقت، فضلًا عن أن شرب الماء الكثير الناتج من تناول الألياف، يزيد من معدل الحرق، وأمر صحي للكلى.

وشددت على ضرورة اتباع نظام غذائي معين لتثبيت الوزن لمدة 3 شهور، من خلال تناول الطعام خلال الساعات النهارية بكميات محددة، وفي حال الاحتياج لتناول الطعام، من الممكن تناول شوربة الخضار، لأن سعراتها الحرارية صفر.