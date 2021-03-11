ابنة يوسف شعبان: جدي كان بيرمي دهب في أوضته عشان يسعد اللي بينضفوها

القاهرة - سمر حسين - أخبار من الوطن نيوز

قالت سايناي شعبان، ابنة الفنان الراحل يوسف شعبان، إنها ولدت في 10 أكتوبر عام 1973، لذا أطلق عليها والدها اسم «سيناء»، مشيرة إلى أنها تحب بلدها جدا، مبينة أن جدها كان وطنيا ولم يترك البلد وأنها حفيدة الأميرة فوزية التي تزوجت آخر وزير حربية في عهد الملك فاروق وجدتها كانت أصغر سيدة منقبة في هذه الوقت لأن عمرها كان 16 عاما.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «الستات مبيعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية cbc وتقدمه الإعلاميتان منى عبد الغني ومفيدة شيحة، أن والدها التقى بوالدتها أثناء حفلة في الجامعة الأمريكية، وعبر عن إعجابه بها ورغبته في الزواج منها.

وأوضحت أنها تربت بطريقة شديدة لأن جدها رجل عسكري لكنهم رفضوا وجود مربية معها من أجل الاعتماد على نفسها وتابعت: «أنا كنت هادية بطبعي بس وأنا صغيرة كنت شقية».

وأشارت سايناي يوسف شعبان إلى أن جدتها كانت تتصرف وفقا لمواعيد وتسمح بأن تدخل إلى غرفتها في وقت معين وليس مثل باقي الأسرة، كما أن الطعام كان في موعد محدد، مشددة على أن جدتها كانت شديدة الاهتمام بها وتعمل على تسريح شعرها لها.

ولفتت إلى أنها قضت حياتها في الإسكندرية وسويسرا وكان لديها سائق خاص، مبينة أن العائلة كانت تحدد لها الشخصيات التي ستتقابل معها، وذكرت أن والد شاه إيران زوج جدتها كان يحب جدتها لأنها مطيعة وتابعت: «جدي كان بيرمي جنيهات ذهب في أوضته عشان يسعد اللي بينضفوا وده كان تقليد في إيران بيتعمل مع العرسان الجدد».