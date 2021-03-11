خطر على الأطفال.. عروسة لعبة تثير ذعر أم على رضيعتها: عيني عليها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دمية ظلت داخل دولاب غرفتها الخاصة على مدار 6 أعوام، لم تدرك يوما أنها ستكون سبب عيشها حالة من الخوف، والتأهب لحدوث شئ سئ، حيث تعيش السيدة «غزل»، مشاعر من القلق، بعدما قررت تقديم الدمية الملونة، لطفلتها صاحبة العام ونصف العام، حتى تلهو بها، ولكنها فوجئت بشيء لم تتوقع حدوثه.

السيدة تكتشف تحذيرات من استخدام الدمية

عبارات تحذيرية مدونة على «تيكت» الدمية، تسببت في شعور الأم بالذعر الشديد تجاه استخدام طفلتها لها، إذ جاء مضمونها: «غير مناسب للأطفال تحت سن ثلاث سنوات، لا تستعمل اللعبة إلا بمصاحبة البالغين، عدم ملامسة اللعبة للفم أو العين».

ذعر الأم

«أنا كنت شايلة العروسة دي لمدة 6 سنين من ساعة ما اشتريتها، ومستخدمتهاش ولا فتحتها قبل كدة، وبعدين قررت أطلعها عشان أخلي بنتي اللي عمرها سنة ونص تلعب بيها، بس اتفاجئت باللي مكتوب على التيكت في ضهرها ومن وقتها وأنا مقلقة جدا، خصوصا إن الواحد بيخاف من الروايات الغريبة اللي بيسمعها عن العرايس اللعب».. حسب حديثها لـ«هن».

الأم تتغلب على خوفها وتستخدم الدمية

قررت الأم التغلب على خوفها، ومن ثم تقديم الدمية لطفلتها للهو بها، لكن تحت عنايتها المستمرة، «بعد شوية قولت هخلي بنتي تلعب بيها وهشوف إيه اللي هيحصل، بس عيني عليها طول الوقت، ومراقباها دايما عشان متحصلش ليها حاجة وحشة، ومستنية أعرف هل دي خرافات ولا حقيقة».