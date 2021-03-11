الفرق بين هتك العرض والتحرش والاغتصاب بعد واقعة «طفلة المعادي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال واقعة «متحرش المعادي»، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، فعلى الرغم من وصف الجميع لموقفه بالتحرش، إلا أن النيابة العامة وجهت اتهاما رسميا للمتهم، بهتك العرض المقترن بالخطف، ومن ثم قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقد يواجه عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، بحسب قانونيين، كما كشفت مصادر قانونية، عن أن عقوبة هتك العرض المقترن بالخطف لطفل أقل من 18 عاما، تتراوح من المؤبد للإعدام، وتختلف حسب كيفية الاختطاف سواء كان الاختطاف عن طريق التحاليل أو الإكراه.

الفرق بين الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي

وتتعدد وقائع الاعتداء على الفتيات والسيدات، بمرور كل يوم، ولكن باختلاف تفاصيل الوقائع، ما بين الاغتصاب أو هتك العرض أو التحرش الجنسي.

وخلال حديثها لـ«هن»، كشفت الدكتورة أماني عبدالفتاح، استشاري الطب الشرعي بالقصر العيني، عن الفرق بين الوقائع الثثاثة، الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي.

وشرحت استشاري الطب الشرعي الاختلافات بين الثلاث وقائع، كالتالي:

- «هتك العرض»، يأتي بملامسة أجزاء حساسة من جسد الأنثى، وعقوبته السجن من 3 لـ 10 سنوات.

- «التحرش الجنسي»، يمكن أن يكون لفظيا أو بلمس مناطق غير حساسة لدى الأنثى، وتأتي هنا عقوبة المتهم، بالسجن من 6 أشهر لـ3 سنين.

- «الاغتصاب»، هو الاعتداء الجنسي الكامل على المرأة، وعقوبته بين السجن المشدد أو المؤبد.

فيديو متحرش الأطفال

ومنذ ليلة أول أمس، أثار مقطع فيديو غضب وجدل رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والذي ظهر خلاله رجل يتحرش بطفلة صغيرة، تحت «بير سلم» إحدى عمارات منطقة المعادي، وأظهرت كاميرا المراقبة الموجودة في مدخل العمارة، لحظة استدراج متحرش المعادي للطفلة.