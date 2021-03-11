ما الوقت الأفضل لتناول الحد الأقصى من السعرات الحرارية لفقدان الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لطالما وُصفت وجبة الإفطار بأنها أهم وجبة في اليوم، وفقًا لحكمة قديمة، يجب على المرء أن يأكل الإفطار مثل الملك، والغداء مثل الأمير، والعشاء مثل الفقير، ولكن ماذا عن فقدان الوزن، هل تناول وجبة فطور دسمة في الصباح أفضل من تناول وجبة غداء ثقيلة؟ حسنًا، الجواب ليس بهذه البساطة، وفقا لموقع timesofindia.

الإفطار مقابل الغداء

قبل معرفة عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها لتناول الإفطار أو الغداء، يجب عليك تقييم متطلباتك اليومية من السعرات الحرارية.

كل فرد لديه احتياجات مختلفة من السعرات الحرارية، والتي تعتمد على معدل الأيض (RMR) ومستوى النشاط اليومي، عندما يتعلق الأمر بتقسيم السعرات الحرارية بين وجبتي الإفطار والغداء، يؤكد الخبراء أن تناول وجبة غداء أثقل من وجبة الإفطار، لكن الرقم يتغير إذا اخترت أداء تمرين في الصباح، من المهم تجديد طاقتك بعد التمرين وتحتاج إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية للبقاء نشطًا.

كم عدد السعرات الحرارية التي يجب أن يستهلكها المرء

إذا كان على الشخص أن يستهلك 1200 سعرة حرارية في اليوم، فيمكن أن يكون الإفطار والعشاء 300 سعرة حرارية لكل منهما، بينما يمكن أن يكون الغداء 400 سعرة حرارية ويمكن تقسيم الـ 200 سعرة المتبقية بين الوجبتين الخفيفتين.

ومع ذلك، إذا كنت تمارس الرياضة في الصباح الباكر، فأنت بحاجة إلى إعادة توزيع مدخولك اليومي من السعرات الحرارية وفقًا لعادات أسلوب حياتك.

في هذه الحالة، يمكنك تناول أول 100 سعرة حرارية في الصباح قبل التمرين، متبوعة بـ 400 سعرة حرارية في وجبة الإفطار، يمكن أن يحتوي كل من الغداء والعشاء على 300 سعر حراري ويمكن أن تكون الـ 100 سعرة الحرارية المتبقية للوجبات الخفيفة في منتصف فترة ما بعد الظهر.

لا تفوت وجبة الإفطار

يفضل معظم الناس في طريقهم لفقدان الوزن تخطي وجبة الإفطار، ويستند إلى الفكرة الشائعة القائلة بأنه من خلال تخطي وجبة، يستهلك المرء سعرات حرارية أقل ويمكن أن يصل إلى هدف فقدان الوزن بشكل أسرع، هذا غير صحيح تمامًا، الإفطار هو الوجبة الأولى والأكثر أهمية في اليوم لكل فرد، ولا ينبغي تفويتها بأي ثمن، هذا يساعد على بدء عملية التمثيل الغذائي وتحسين الحالة المزاجية، إن تناول وجبة الإفطار يبقيك ممتلئًا حتى الوجبة التالية ويمنعك من تناول الطعام غير الصحي.

الخلاصة

يوصي الخبراء بتناول وجبة غداء ثقيلة، ولكن يجب عليك اختيار ما يناسب عادات أسلوب حياتك، قم بتقييم توازن الطاقة اليومي الخاص بك، ثم نمط حياتك وأنماط الأكل الخاصة بك لإنشاء مخصص مناسب لكل وجبة، يجب تناول الطعام باعتدال وعدم تخطي أي وجبة والحفاظ على السعرات الحرارية اليومية من أجل إنقاص الوزن بشكل فعال، لا يوجد بديل عن نظام غذائي صحي ومتوازن لفقدان الوزن.