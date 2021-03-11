الامارات | سيارة المرأة.. تركيز على التصميم الداخلي والألوان

شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة المرأة.. تركيز على التصميم الداخلي والألوان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظر أغلبية النساء إلى السيارة على أنها جزء من أناقتها ومقتنياتها التي تكمّل طلتها، كحال الأزياء، والمجوهرات، وهي تبذل جهداً كبيراً للعناية بها ولتجهيزها لتكون محط إعجاب الآخرين في كل مكان تقودها فيه، فتتحول هذه السيارة من وسيلة نقل إلى أداة مكملة للطلة والجمال والبهجة. وتحدث عدد من السيدات المهتمات بقطاع السيارات لـ«الإمارات اليوم» عن متطلباتهن في السيارة ورغبتهم في وجود أشياء قد لا تكون مهمة بنظر بعض الأشخاص، لكنها عند النساء ضرورية وتختلف عند الرجال بشكل واضح، وتتعدى التصميم الخارجي، واللون، والطراز، والحجم.

مساحة نسائية

وقالت صباح الأشقر (خبيرة تغذية) إنها تعتبر السيارة مكملاً لانشغالها العملي، فتتمنّى لو أن «يكون لسيارتي نظام Auto pilot أو القيادة الذاتية، ما يعطي إحساساً أكبر بالأمان، حيث يستخدم نظام الملاحة الخاص بالسيارة ليوجهها طوال الطريق عوضاً عني»، مؤكدة أن تفاصيل السيارة الداخلية مهمة بالنسبة لها، ويجب أن تكون متناسبة مع طبيعة اهتمامها بالموضة والجمال، من خلال خزائن أنيقة، ومرايا أكبر، والألوان الداخلية الملائمة، مع وجود أماكن تحفظ حرارة منتجات التجميل.

ملامح التراث

وتفضل نيفين القاضي (مصممة أزياء)، أن تلامس سيارتها من الداخل ملامح التراث، كأن تكون المقاعد مطرزة بخطوط تراثية تبرز هويتها، وبالتالي تصبح هذه السيارة مرتبطة بشخصيتها.

وتقول: «السيارة تشبه بقية المقتنيات ويجب أن تحتوي على لمسة شخصية لمقتنيها يمكن تعديلها تحت الطلب، وهذا فعلاً ما نراه في كثير من علامات السيارات التي تطلب منك أن تصمم سيارتك».

اللون في المقدمة

وتهتم ناهد عرقسوسي (إعلامية) باللون كشيء أساسي، وهو أهم عندها من التفاصيل الدقيقة التي تتحدث عنها بقية النساء، حيث تعتبرها إضافات يمكن أن توضع لاحقاً. وترى أن تفاصيل صغيرة قد تكون مصدر سعادة مثل سلة مهملات جانبية مميزة وأنيقة، وجلد المقود الناعم ولونه النسائي، وبعض الكريستالات الموزعة على مساحة السيارة الداخلية.

تفاصيل دقيقة

وقالت نيرفين الجبان (مصممة أزياء)، إنها تحب إضافة تفاصيل خاصة بها كسيدة تهتم بالقماش والموضة واللون، والخطوط الأكثر جاذبية، وهو أمر تؤكد أنه يتناسب مع ميولها الشخصي، وحبها للاختلاف والتميز.

وتوضح الجبان أن أهم هذه التفاصيل يمكن أن يلخص بوجود خزانة صغيرة في «التابلو» تضع فيها أشياءها الخاصة بشكل منظم وأنيق، وسهل، دون أن تكون هذه القطع متناثرة عشوائياً في السيارة.

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