الامارات | بالفيديو.. 6 مهارات شخصية تطيل عمر بطارية السيارة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. 6 مهارات شخصية تطيل عمر بطارية السيارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتبر الصيانة الوقائية للبطارية، من الأمور المهمة التي تطيل عمرها من جهة، وتجنب الأجزاء الكهربائية في السيارة التعرض لنقص في التدفقات الكهربائية المنتظمة واللازمة لإتمام وظائفها بالشكل المطلوب، ويمكن إطالة عمر البطارية باتباع ست مهارات شخصية وقائية، وفقاً للآتي:

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