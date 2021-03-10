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الامارات | بالفيديو.. 6 مهارات شخصية تطيل عمر بطارية السيارة

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتبر الصيانة الوقائية للبطارية، من الأمور المهمة التي تطيل عمرها من جهة، وتجنب الأجزاء الكهربائية في السيارة التعرض لنقص في التدفقات الكهربائية المنتظمة واللازمة لإتمام وظائفها بالشكل المطلوب، ويمكن إطالة عمر البطارية باتباع ست مهارات شخصية وقائية، وفقاً للآتي:

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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