أعمال منزلية دون جدوى.. منها كي الملابس وغسل الستائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الحياة أقصر من إنفاقها على التنظيف، تقضي ربات المنزل والسيدات أغلب أوقاتهن في الأعمال المنزلية المهلكة، طبخ وغسل وتنظيف.

ولكن هناك بعض الأعمال يمكنك الاستغناء عنها وتوفير الوقت والجهد، نستعرض وفقا لموقع برايت سايد الأمريكي كيفية قيامك بالمهام بأقل وقت وجهد.

- تنظيف لحامات البلاط

إن التجول في المنزل بفرشاة أسنان لتنظيف اللحامات بين البلاط لا طائل من ورائه. قبل التنظيف، كانت متسخة بشكل متساوٍ وتبدو طبيعية إلى حد ما.

لكن بعد محاولتك لتنظيفها سيكون بعضها نظيفًا تمامًا وسيظل البعض الآخر متسخا، ستكون العيوب التي يصعب ملاحظتها واضحة. إلى جانب ذلك، يستغرق ذلك وقت وجهد كبير.

بدلاً من ذلك، من الأفضل تغطية اللحامات بمادة مانعة للتسرب مرة في السنة أو فرك الشمعة على اللحامات.

- طي الملابس الداخلية

تتلف الملابس الداخلية الرفيعة بسهولة، لذا من الأفضل طيها بعناية وإبقائها منفصلة عن الأشياء الأخرى، لكن الملابس الداخلية العادية يمكن أن تُلقى في الدرج دون طي.

- غسل موقد المطبخ والفرن بعد كل استخدام

يمكن إزالة البقع والبقع الجديدة بسهولة بقطعة قماش مبللة، إنها كافية لغسل السطح مع المنظفات مرة واحدة في الأسبوع، ومشاوي داخل الفرن، مرة واحدة في الشهر. يمكن أن تدمر عوامل التنظيف القوية الأسطح، لذا من الأفضل عدم استخدامها على الإطلاق.

يمكنك غسل الفرن من 3 إلى 4 مرات في السنة فقط لأن الطعام لا يتلامس مع الأسطح ودرجة الحرارة المرتفعة تقضي على معظم البكتيريا. يمكنك أيضًا وضع ورق القصدير حول السطح الداخلي للفرن لتجنب الاضطرار إلى تنظيف الشحوم كثيرًا.

- غسل الستائر

في المتوسط، يجب أن نغسل الستائر مرة كل 6 أشهر، لكن ليس أكثر من ذلك، كما تفعل العديد من العائلات.

إذا لم يكن لديك حيوانات أليفة، أو إذا كنت لا تفتح النوافذ كثيرًا، فقد تظل الستائر نظيفة ومنعشة لفترة أطول.

قد يؤدي كثرة غسل الستائر إلى بهتان اللون، وهذا هو السبب في أنه يمكنك تنظيف الستائر بالمكنسة الكهربائية من وقت لآخر، تعتبر المنظفات البخارية خيارًا رائعًا آخر لتجديد الستائر بسرعة وسهولة.

-غسل كل طعامك

لا داع لغسل كل قطعة صغيرة، لن يؤدي الغسل إلى جعل الطعام أكثر نظافة، ولكن هناك فرصة كبيرة لإصابته بمسببات الأمراض من الحوض والأسطح الأخرى.

كما أنه ليس هناك حاجة إلى غسل اللحوم، لن يساعد الماء في محاربة الجراثيم والبكتيريا، فأنت بحاجة إلى درجة حرارة عالية أثناء الطهي للقيام بذلك.

- كي الملايات والملابس

فقط تخيل مدى سهولة حياتك إذا اشتريت أشياء مصنوعة من مواد لا تحتاج إلى الكي، مثل الألياف والصوف والكشمير، ولكن حتى إذا كنت تستخدم قماشًا يحتاج للكي، فلا يزال بإمكانك تجنب القيام بذلك. يمكنك تعليق الملابس المبللة على علاقات الملابس أو لف الغسيل الجاف.

- مسح الأطباق المغسولة بمنشفة

حتى مناشف المطبخ النظيفة بصريًا قد تحتوي على جراثيم، وسيكون هناك الكثير من الألياف التي تنتقل إلى الأطباق. وأبسط طريقة ونظافة هي مجرد السماح الأطباق تجف من تلقاء نفسها.

مهمة أخرى لا طائل من ورائها هي غسل الأطباق قبل وضعها في غسالة الصحون. كل ما عليك فعله هو إزالة قطع الطعام من الأطباق.

- كنس الأرضيات ومسحها

للحفاظ على منزلك نظيفة، كل ما عليك القيام به هو مسح الأرضيات مرة واحدة في الأسبوع، وتنظيف بعض الأوساخ على الفور. على سبيل المثال، إذا كان لديك بقعة واحدة على الأرض، يمكنك إزالتها بقطعة قماش بدلاً من مسح الغرفة بأكملها.

لا جدوى من كنس السجاد تحت الطاولة أو مسح الأرضية في غرفة فارغة طوال الوقت، يحتاج الغبار إلى وقت كافٍ للوصول إلى هناك.

ويمكنك تنظيف الغرف مرة أو مرتين في الشهر. ولكن إذا كان لديك أطفال صغار أو حيوانات أليفة ، فسيتعين عليك فعل ذلك كثيرًا.

- تقشير جميع الخضار قبل الطهي

الجلد والقشور يحتوي على الكثير من الألياف ومضادات الأكسدة، وعناصر أخرى مفيدة، حاول ألا تقشر البطاطس والجزر والكوسا والخضروات الأخرى ذات القشرة الناعمة إلا إذا كنت تصنع طبقًا مهروسًا. بهذه الطريقة، يمكنك توفير الوقت واكتشاف طعم جديد في الأطعمة التي اعتدت عليها. الاستثناء هو الخضروات ذات القشرة السميكة.