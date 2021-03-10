6 أطعمة تساعد على تنظيف جسمك من السموم بشكل طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال

يتركز ما يصل 80% من جهاز المناعة لدينا في أمعائنا، حيث يؤكد العلماء أنه إذا كان جسمنا يزيل السموم بشكل صحيح وكانت البكتيريا المفيدة متوازنة في أمعائنا فبتلك الطريقة سيكون لدينا القدرة على مقاومة نزلات البرد والأنفلونزا دون مضادات حيوية.

ويمكن أن تساعدنا بعض الأطعمة التي نذكرها لكم، في تطهير الدم من المعادن الثقيلة ومنع تجلط الدم، وفق ما نقل موقع "Brightside".

1- اﻷفوكادو:

يعمل على خفض الكوليسترول وتوسع الأوعية الدموية، ومنع السمية المدمرة للشرايين، حيث يحتوي على مادة مغذية تسمى الجلوتاثيون والتي تمنع ما لا يقل عن 30 مادة مسرطنة مختلفة، بينما تساعد الكبد على إزالة السموم من المواد الكيميائية الاصطناعية.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، تعتبر هذه الفاكهة ذات قيمة خاصة لأنها تساعد على خفضه بشكل طبيعي، وتساعد في تجنب مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

2- الأناناس:

فاكهة تحتوي على مادة البروميلين التي تعمل على حرق الدهون الطبيعية، والتي تساعد أجسامنا على تكسير البروتينات وهضمها، فهي فعالة في إذابة الجلطات وتكسير الكوليسترول وإزالته من الجسم.

ومن الأفضل تناولها طازجة وليس معلبة لأن هرمون البروميلين يتم تدميره في عملية التعليب.

3- مخلل الكرنب:

الطعام المخلل يكون أفضل بالنسبة للجهاز الهضمي، لأنه فعال وملئ بمزيج من البروبيوتيك والألياف ويؤدي إلى انتفاخ أقل وبطن مسطحة وبشرة أكثر صفاء، لأنه يساعد على علاج حب الشباب وامتصاص الفيتامينات والمعادن بكفاءة أكبر، ويمنحك المزيد من الطاقة بشكل طبيعي.

4- المشمش الطازج والمجفف:

يحتوي المشمش الطازج على كمية كبيرة من الألياف، ما يساعدك على البقاء ممتلئاً لفترة أطول، وفي الوقت نفسه يغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على التطهير الطبيعي ويساعد عيناك على البقاء بصحة جيدة.

5- سبيرولينا:

هي طحالب تنمو في المياه العذبة والمالحة، ويعتبر هذا المكون من أقوي المكونات في تطهير الدم من المعادن الثقيلة لكن الميزة الأقوى به هو الكلورفيل الذي يقضي على رائحة الجسم، فهو مزيل عرق داخلي، وبتناوله يكتسب الجسم رائحة الاستحمام الدائم.

6- الخيار:

يمنع ماء الخيار جفاف الفم ويغسل بقايا الطعام الزائدة غير الرغوب فيها، ويساعد على تحفيز إنتاج اللعاب الذي يساعد في ترطيب فمك.

وإذا وضعت شريحة منه في لسانك وسقف فمك، فإنه يحد من رائحة الفم الكريهة وتطهير اللثة واللسان من البكتيريا.