في يوم ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات الفنانة يسرا التي خطفت الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

واحدة من أهم وأبرز النجمات على الساحة الفنية، لموهبتها الكبيرة والفريدة، كما أنها اعتادت على الظهور بإطلالة أنيقة ومميزة, وهي الفنانة يسرا التي تحتفل بعيد ميلادها اليوم.

وتتميز الفنانة يسرا بحرصها الدائم على اختيار إطلالتها ببساطة وجاذبية، حيث تتنوع إطلالتها التي تقوم بنشرها، ما بين الفساتين السواريه الطويلة والفساتين القصيرة، والإطلالات الكاجوال البسيطة.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات الفنانة يسرا التي خطفت الأنظار وكانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي:

اختارت فستان طويل باللون الأحمر, دون أكمام، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الفضي، وارتدت حلق باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا هادئا مع تسريحة شعر الويفي تناسبت مع أجواء السجادة الحمراء.

وظهرت بجامبسوت باللون الذهبي من أعلى والأسود من الأسفل, ووضعت حزام أسود في المنتصف مزينا بحلية معدنية ذهبية, واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود, ونسقت مع إطلالتها سليبر باللون الأسود, مع تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى وخصلتين منسدلتين من الأمام.

وطلت يسرا بفستان باللون الذهبي، بأكمام طويلة، مزينا بالتطريزات، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

كما ارتدت جامبسوت باللون الأسود, مزود بأكمام, واعتمدت مكياجا ناعما, وتركت خصلات شعرها منسدلا على الجانبين, وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وحلق.

وتألقت بفستان طويل باللوني الأبيض والأسود, ويتميز الفستان بقصة الكم الواحد, واعتمدت مكياجا هادئا, واختارت أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى, وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من خاتم, وحلق, وأسورة.

وظهرت بإطلالة كاجوال, إذ ارتدت بلوزة باللون الأبيض مزودة بأكمام, مزينة بالتطريزات من الأمام, مع بنطلون وحذاء باللون الأسود, واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين, واعتمدت مكياجا ناعما.

وتألقت بفستان قصير فوق الركبة باللون الأحمر، ويتميز الفستان بقصة الكب، مكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الرصاصي، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق، وخاتم, وأسورة.

وطلت بفستان باللوني الأسود من أعلى والأصفر من أسفل, بقصة كت, واعتمدت مكياجا ناعما, وتركت خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

كما ظهرت فستانا طويلا باللون الأحمر بقصة الكب، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.