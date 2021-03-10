أخطاء في وضع الأثاث يرتكبها غالبيتنا.. منها وضع المرحاض مقابل الباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

كان كل واحد منا بحاجة لشراء أثاث جديد ثم حاول ترتيبه بشكل جيد عند تصميم المساحة وتجديدها.

لكن القليل منا تمكن من تحويل منزله إلى تحفة فنية دافئ، ولهذا هناك بعض الأخطاء التي نرتكبها عند ترتيب الأثاث وكيفية تصحيحها، نذكرها لكم وفق ما أورد موقع "برايد سايت".

1. ترتيب الأثاث على السجادة دون مراعاة القواعد

يحدد المصممون 3 طرق لكيفية وضع الأثاث بشكل صحيح على السجادة:

ضع الأثاث على السجادة مباشرة بحيث يتبقى حوالي 12-18 بوصة بين حافة الأثاث وحافة السجادة.

رتب الأشياء بحيث لا يوجد أثاث على السجادة على الإطلاق. في هذه الحالة، من المهم ألا تكون السجادة صغيرة جدًا لأنها ستخلق إحساسًا بالفوضى في الغرفة.

ضع الأثاث بحيث تقف أرجله الأمامية فقط على السجادة. بمساعدة هذه الحيلة، يمكنك الجمع بصريًا بين عدة أشياء في مجموعة واحدة، مثل كرسيين بذراعين وطاولة، على سبيل المثال.

2. تختار أثاث المطبخ قبل شراء الأجهزة المنزلية

عند تصميم المطبخ، من الأفضل أولاً اختيار أدوات المطبخ (مثل الثلاجة، والموقد، وغسالة الصحون، وفرن الميكروويف، والأشياء الضرورية الأخرى)، ووضعها في الأماكن الصحيحة، ثم اختيار وحدات المطبخ، مثل طاولة الطعام، إلخ.

خلاف ذلك، قد ينتهي بك الأمر إلى عدم وجود مكان لوضع أدوات المطبخ، وستبدو المساحة مزدحمة وضيقة.

3. حمامك الكبير غير مقسم إلى مناطق

عندما تكون مساحة الحمام كبيرة، فإن غالبا ما يسبب مساحة فارغة كبيرة في المنتصف. هذا ببساطة لا يبدو لطيفًا، في هذه الحالة، يوصي المصممون بتقسيم الحمام إلى مناطق.

يمكن أن يتم ذلك بمساعدة جدار زجاجي أو حواجز أو حتى شاشات قابلة للطي، الخيار الأفضل هو تقسيم الغرفة إلى جزأين أو 3 أجزاء: منطقة غسيل ومرحاض ومنطقة استحمام.

4. تفتقر الغرفة إلى نقطة محورية

من المستحيل تأثيث غرفة بشكل جيد إذا لم يكن بها مركز يعمل كنقطة انطلاق للمصمم.

أشياء مثل منظر من نافذة أو مدفأة أو جدار بلكنة (إذا كانت مرسومة يدويًا) أو قطعة فنية أو حتى طاولة قهوة يمكن أن تكون جميعها نقاط محورية.

إذا لزم الأمر -وإذا كان حجم الغرفة يسمح بذلك- يمكن أن يكون هناك نقطتا اتصال (ولكن ليس أكثر من ذلك)، سيؤدي وجود عدد أكبر من النقاط المحورية إلى جعل الغرفة تبدو فوضوية.

في كثير من الأحيان، يصبح جهاز التلفزيون هو مركز الغرفة، ولا ينصح المصممون بالقيام بذلك بالرغم من ذلك.

إذا جاء الأصدقاء أو العائلة لرؤيتك، فستكون جالسًا بالقرب من الشاشة، وهذا لا يساهم في محادثة جيدة على الإطلاق.

ولكن إذا كنت لا تزال ترغب في جعل جهاز تلفزيون هو الشيء المركزي للغرفة، فضع الأريكة والكراسي بذراعين، ليس في خط مستقيم مقابل الشاشة، ولكن في نصف دائرة، بحيث يكون التواصل والنظر أكثر راحة، على بعضهم البعض وعدم مشاهدة ما يحدث على الشاشة.

بعد تحديد الشيء الذي سيكون مركزيًا في غرفتك، ستحتاج إلى البدء في وضع أثاث كبير حوله. كقاعدة عام ، كل هذا الأثاث سوف يطل على النقطة المحورية. فقط بعد القيام بذلك يمكنك تحويل تركيزك إلى تفاصيل أصغر.

5. هناك أشياء من نفس الارتفاع

هناك قاعدة تنص على أنه عندما تنظر حول الغرفة، يجب أن "تقفز" عينك ، لا أن تتحرك على طول خط واحد، يمكن الحصول عليها عن طريق وضع أثاث بارتفاعات مختلفة في جميع أنحاء الغرفة.

إذا كان لديك، على سبيل المثال، خزانتان مرتفعتان، فضع إحداهما في الزاوية اليسرى من الغرفة والثانية في الزاوية المقابلة -سيساعدهما ذلك على "التوازن" مع بعضهما البعض، ولا تضع هذه الخزانات بجوار بعضها البعض، لأنها ستجعل الغرفة تبدو مزدحمة وضيقة.

إليك نصيحة مفيدة أخرى: الجمع بين الأشكال المختلفة، يجب أن تتماشى القطعة المستديرة مع قطعة مربعة الشكل، ويجب أن تتماشى الخطوط المستقيمة مع القطع المتموجة.

على سبيل المثال، من الأفضل وضع طاولة مستديرة أو بيضاوية بالقرب من أريكة مستطيلة، سيجعل الغرفة تبدو جميلة ومبتكرة.

6. طاولة المطبخ تشغل مساحة كبيرة.

تعد طاولة الطعام الكبيرة من أسوأ الحلول للمطبخ الصغير. لكن في بعض الأحيان، نريد لقاء الأصدقاء ولكن ليس لدينا مساحة كافية.

في هذه الحالة، من الأفضل استخدام الحيلة التالية: اختر المقاعد أو الكراسي بدون ظهر بدلاً من الأرائك النموذجية والكراسي القياسية. يمكن إخفاء الأول تحت الطاولة، ما سيساعدك على كسب مساحة أكبر.

7. تقع الأريكة وظهرها مواجه للباب

لا ينصح المصممون بوضع أريكة بحيث يكون ظهرها مواجهًا للباب لأن مثل هذا التصميم يسبب إزعاجًا كبيرًا للشخص.

لن تكون قادرًا على الاسترخاء إذا كنت جالسًا وظهرك إلى الباب، ومن المحتمل أن تشعر بالتوتر (بوعي أو لا شعوري) لأن شخصًا ما سيتسلل إليك.

إذا لم تكن لديك فرصة لتغيير مكان الأريكة، أو ببساطة لا تريد القيام بذلك، قم بإنشاء حاجز اصطناعي، ضع بعضًا من الطاولة الصغيرة خلف ظهر الأريكة مباشرةً وضع عليها زهورًا أو مصابيح - فقط تأكد من أنها شيء مرتفع سيصيب الشخص الجالس على الأريكة من يدخل الغرفة.

8- المرحاض مقابل الباب

يعد المرحاض الموجود مقابل الباب حلاً سيئًا من حيث التصميم، ومن الأفضل أن يتم وضعها بحيث لا يمكن رؤيتها بالكامل عند فتح الباب.

وعند تحديد موقع المرحاض، ضع في اعتبارك أنه يجب أن تكون هناك مساحة فارغة على كلا جانبيها (وإلا ، سيكون من غير المريح لك استخدامها لأنك ستستمر في ضرب مرفقيك على الأثاث أو الجدران القريبة). مساحة حوالي 8 بوصات من كل جانب كافية.