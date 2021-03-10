نيقولا معوض يفاجئ متابعيه بزواجه: اتجوزنا للمرة الأولى والأخيرة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأ الفنان اللبناني نيقولا معوض جمهوره، بزواجه من حبيبته، إذ نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو من الاحتفال، وعلق «نيقولا» على مقطع الفيديو الذي أظهر اللقطات الرومانسية بينه وبين زوجته على شاطئ البحر: «اتجوزنا للمرة الأولى والأخيرة».

وتحدث كل منهما عن حبه للآخر، فذكر «نيقولا»: «وجودك في حياتي.. دليل على أن الله بيبحبنى يبعتلي حد زيك.. لأنى أوقات بحس إني لا أستاهل لما اتطلع فيكي من بعيد».

وذكرت زوجته: «لما بشوفك بحس بقبضة من بركة الله أوعدك إني سأحمل قلبك معي أينما حللت».

مسلسل نيقولا معوض

ويواصل اللبناني نيقولا معوض، استعداداته لتصوير مسلسله الجديد «على الحلوة والمرة» ويشاركه في البطولة عدد من الفنانين: دانا مارديني، وباميلا الكيك، وجو طراد، وكارمن لبس، وسلمى المصري، ومحمد خير الجراح.

والمسلسل يتكون من 60 حلقة، ومن المقرر عرضه في موسم خريف 2021، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حول ريان الذي يصل إلى لبنان بعد خمس سنوات عاشها في لندن لكي يتزوج، ولكن تظهر مفاجأة من الماضي تعكر صفو هذا الزواج كثيرا.