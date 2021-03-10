خبيرة تجميل تشرح تفاصيل وصفة يمنية لتقوية بصيلات الشعر وزيادة إنباته

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت أمنية طاهر، خبيرة التجميل، إن عشبة «السدر اليمني» أحد أهم الأعشاب الجيدة التي تمنع تساقط الشعر لدى السيدات، كما تقوي بصيلات الشعر: «هي وصفه يمنية هايلة، والسدر اليمني بييجي في شكل نبات وممكن طحنه منزليا أو عند العطار، وبيتم إضافه البصل والثوم للوصفة».

وأضافت «طاهر»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» والذي تقدمه الاعلاميتان سالي شاهين ونهى عبدالعزيز والمذاع على فضائية «DMC»، أن تلك الوصفة جيدة للسيدات اللاتي لا ترغبن دائما في تغيير لون الشعر، حيث إن تلك الوصفة تحمل نفس فوائد الحنة ولكنها لا تغير لون الشعر: «الوصفة دي مش بتغير لون الشعر».

وأوضحت أنه لتجهيز الوصفة يتم وضع ملعقتين من مطحون نبات السدر اليمني وملعقة من الزبادي وملعقتين من عسل النحل ويتم خلطهم سويا، ثم يضاف إليهم ماء كان بهما بصل وثوم ويجري وضع المكون أعلى النار حتى يتغير لون المياه وقوامها: «الناس اللي عندها قشرة أو حشرات في الشعر أو إكزيما الوصفة دي هايلة».

وأكدت أن البصل والثوم من أكثر المكونات الطبيعية التي تملأ فراغات الشعر وتمنع تساقطه، كما أنها تعمل على إنبات الشعر وبصيلاته.

وأشارت إلى أنه يتم وضع تلك الخلطة على الشعر لمدة 4 ساعات قبل غسلها بالماء الفاتر: «لما بنيجي نغسلها افتح المياه على شعري شوية علشان الشعر يفك علشان يكون غسيلها سهل».