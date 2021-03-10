معلومات عن شقيقة أنغام الراحلة.. تمنت مسابقة ملكة جمال للمنتقبات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطفت صورة «غنوة» المعلقة على جدار المنزل بين عشرات من صور الفنانين الراحلين، الأنظار ضمن أحداث فيديو كليب أغنية شقيقتها المطربة أنغام، والتي حملت اسم «على قد الشوق»، والتي نشرتها المطربة عبر قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب.

من هى غنوة شقيقة أنغام؟

وفيما يلي أبرز المعلومات عن غنوة شقيقة أنغام، خلال الفقرات التالية.

1- لقت مصرعها في حادث سير، في 2018.

2- لديها طفل واحد يدعى ياسين، والذي شارك في العديد من الأعمال الفنية منها «زي الشمس».

3- أوضحت في تصريحات صحفية سابقة لـ«هن»، أن المنتج ريمون مقار، شجعها على خوض أول تجربة في التمثيل، خلال مشاركتها في بطولة الجزء الثاني من مسلسل «الأب الروحي»، الذي يعتمد بشكل رئيسي على المواهب الشبابية، لافتة إلى أن المخرج تامر حمزة، والمؤلف هاني سرحان اختاروا لها دورها مع «مقار».

4- شاركت غنوة في الحفل الختامي لمهرجان ملكة جمال المحجبات العرب، في دورته الرابعة، الذي عُقد بأحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس، في 2018.

5- قالت غنوة في تصريحات خاصة لـ«هن» منذ 3 سنوات: «يا ريت يبقى فيه مسابقة لكل فئة في المجتمع، وممكن نلاقي ملكة جمال المنتقبات، لأن من حق كل بنت تحس إنها حلوة».

6- قالت خلال استضافتها في برنامج «أنا والناس»، على قناة الحياة في مارس2017، سنوات، إنها سعت للغناء منذ 12 عاما، ولكنها تزوجت وأنجبت ابنها ياسين، وصرفت النظر عن تلك الرغبة، على الرغم من حديثها سابقا عن محاربة أختها أنغام لها في المجال الفني، الذي منعها من الظهور.

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7- أكدت والدتها ماجدة، في مداخلة هاتفية لـ«أنا والناس»، أن خلافات عائلية هي التي أخرتها عن الغناء 12 سنة، مشيرة إلى أن الفنانة أنغام رفضت غنائها عندما كانت سنها 17 عامًا، موضحة: «أنغام وقفت حلم غنوة بطريقتها، وطلبت من المنتجين عدم التعامل مع بنتي»