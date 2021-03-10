استعدادات الأمهات للترم الثاني.. كحول وتعقيم وتأهيل نفسي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد عدة أشهر من توقف الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وابتعاد الطلاب عن المدارس والذهاب لها ومخالطةى الآخرين، والاعتياد على التعليم عن بعد، وجدت الأمهات أنفسهن مطالبات بتجهيز أبنائهن للعودة للمدرسة من جديد الأسبوع المقبل، وسط استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، لتبدأ كل منهن في تجهيز أبنائها للعودة مرة أخرى وسط حرصٍ شديدٍ على ألا تصيب أحدهم عدوى فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استئناف الدراسة مجددًا، لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، بالمدارس يوم السبت المقبل الموافق 13 مارس الجاري، لعام 2021 وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل المدارس، حيث تسعى الوزارة جاهدة للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، يوم السبت المقبل، من خلال تعقيم المدارس وتطهير الفصول الدراسية ودورات المياه.

«هُن»، تواصل مع عدد من الأمهات للحديث عن كيفية استعدادهن لعودة أبنائهم للحياة الدراسية من جديد، لعام 2021 في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بالبلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كحول ومعقم وتأهيل نفسي

«خايفة أغامر بحياتهم»، عبارة بدأت من خلالها السيدة نهلة منصور، تبلغ من العمر 45 عامًا، من محافظة الإسكندرية، حديثها عن استعداداها لعودة أبنائها للدراسة مرة أخرى، قائلةً: «عندي اتنين، واحدة في أولى إعدادي والثاني في أولى ثانوي، وكنت حاطة إيدي على قلبي أيام الامتحانات وخاصة وقت نزولهم من البيت أحسن يتعدوا أو يخالطوا أي حد من زمايلهم مُصاب، الوضع كل يوم من سيء لأسوأ، والولاد مناعتهم ضعيفة، وكل خطوة مش محسوبة ممكن تأثر على حياتهم وتبقى عواقبها وخيمة».

أما السيدة سوسن صالح، في منتصف الثلاثينيات، من محافظة الإسماعيلية، قالت: «بنحاول نأهل ولادنا نفسيًا من جديد، عندي ولد في أولى إعدادي وبنت في الصف الثالث الابتدائي، جه علينا اليوم اللي نخاف ننزل ولادنا المدارس، هنوفرلهم كل الإجراءات الاحترازية من كمامات وكحول».

سارة تستعد للدراسة بمعقمات وإجراءات احترازية

وعن استعدادات السيدة سارة مجدي، من محافظة المنوفية، ولديها أبناء في المرحلة الثانوية والإعدادية، قالت: «هنعقم كويس جدًا وهنزل بنفسي أوديهم المدرسة وأرجعهم ده غير الفحص الدوري ومتابعة هل حسوا بأعراض حتى لو بسيطة، مع الالتزام بالإجراءات الإحترازية طول الوقت ووجود أكثر من كمامة وجوانتيات معاهم».