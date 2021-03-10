القاهرة - سمر حسين - مع تقلبات الطقس، تزداد معاناة المصابين بالجيوب الأنفية، والتي ترتبط مع الأنف نفسه من خلال فتحات صغيرة ذات دور محوري في نقل المخاط والإفرازات إلى الأنف، والتي بسبب إلتهابها العديد من المشاكل التنفسية والصحية، وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن الجيوب الأنفية وأسبابها وطرق علاجها وفقًا لـ«مايو كلينك» وموقع الكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة.

أعراض الجيوب الأنفية

- انسداد الأنف أو احتقانه.

- التهاب في الحلق.

- انتفاخ حول العينين، أو في الخدين، أو في الأنف، أو في الجبهة.

- صعوبة في الشم والتذوّق.

- الشعور بألم في الأذنين.

- الشعور بألم في الفك العلوي أو في الأسنان.

- التهاب في الحلق.

- رائحة فم كريهة.

- تعب عام أو اضطراب.

- التنفّس من خلال الفم بسبب انسداد الأنف.

- احمرار في الأنف، أو الخدين أو الجُفون.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم

- الشعور بانسداد أو ضغط في الأذن.

أسباب الإصابة بالجيوب الأنفية

تأتي الإصابة بالجيوب الأنفية، بسبب نزلات البرد والأنفلونزا والحساسية والفطريات والبكتيريا الضارة التي تتسلل إلى الجسم.

علاج الجيوب الأنفية

- تناول المضادات الحيوية، مع التحذير من عدم الإفراط في تناولها.

- استعمال بخاخات احتقان الأنف، لمدة لا تزيد عن ثلاثة إلى أربعة أيام، حيث تعمل تلك الأدوية على تقليص الممرات الأنفية المتضخمة، ما يسهل تدفق التصريف من الجيوب الأنفية.

- تساعد مضادات الهيستامين تمنع الالتهاب الناجم عن رد الفعل التحسسي، ويمكن أن تحارب أعراض الحساسية التي يمكن أن تتسبب في تورم الممرات والجيوب الأنفية.

ويجب على المصابين بالتهاب الجيوب الأنفية، وضع كمادات دافئة على الأنف لمدة لا تزيد علي مرتين يوميا، ما يساعد في تحسن الجيوب الأنفية، فضلا عن ضرورة استنشاق أبخرة زيت النعناع، والذي يساعد بدوره على ترطيب الأغشية المخاطية.

لابد من الانتباه لتجفيف الجسم عقب الاستحمام، مما يساعد على تجنب زيادة احتقان الأنف والرشح.

لابد من البعد عن الأتربة، والحرص على تناول المشروبات الدافئة، تساعد في التخلص من الإفرازات، فضلا عن فتح الجيوب الأنفية.

لابد من معروفة أنه عند زيادة مدة الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، عن 12 أسبوعا، يطلق عليه التهاب الجيوب الأنفية المزمن، ما يستوجب المتابعة الدورية مع طبيب مختص، للحصول على البرنامج العلاجي المناسب.