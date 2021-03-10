من هي هدير الهادي؟.. تقدم فيديوهات راقصة ووالدها يمتلك معرض سيارات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادت قضية فتاة التيك توك، هدير الهادي، للنور مجددا، بعدما حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 7 أبريل المقبل، للحكم في استئناف المتهمة على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة عامين وتغريمها 100 ألف جنيه، بسبب اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع ومخالفة الآداب العامة بنشر فيديوهات تخدش الحياء العام، وتحتوي على مواد إباحية.

هدير الهادي وقعت في قبضة الأمن، في يونيو الماضي، في منطقة حدائق أكتوبر، وعلى الفور تم التحقيق معها، وإصدار الحبس ضدها.

ويرصد «هن» في السطور التالية معلومات عن هدير الهادي وملامح من حياتها.

من هي هدير الهادي؟

- تدعى هدير حمدي عبد الهادي سعد صباح.

- في منتصف العقد الثالث من العمر

- تصف نفسها كمدونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- بدأت مقاطع فيديو على اليوتيوب منذ عامين.

- تشارك بمقاطع ترقص فيها بطرق مثيرة، وتظهر بملابس جريئة.

- لديها أكثر من 200 ألف متابع على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- لديها أكثر من 34 ألف متابع على «تيك توك».

- جمعتها بعض اللقطات بصحبة محمود الشيمي أحد مشاهير التطبيق.

- بات اسمها يتداول بصحبة مودة الأدهم ومحمود الشيمي، تحت اسم نشر مقاطع مخلة للثلاثي.

- تقيم في كفر الدوار بالبحيرة.

- لا تعمل.

- قام المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة «خليها تنظف»، بالإبلاغ عنها.

- أقرت في الاعترافات أنها لا تمارس أعمال مخلة، وأن بطلة الفيديو المتداول لشبيهتها.

- أكدت أنها تنشر صور لها لزيادة عدد المتابعين من أجل كسب رضا شركات الدعايا.

- أشارت إلى أن والدها يمتلك معرض سيارات وميسور الحال.

- لديها شقيقان.

- انفصل والدها عن والدتها لفترة، وتركت هي والدتها في 2018 لتمكث وحدها في حدائق أكتوبر.

- درست بنظام ثانوية عامة الأمريكي ولم تستكمل.

- عملت في أبليكشن «بيجو لايف».

- هناك طبيب مصري يقيم في السعودية يدعى «عماد.ع.أ»، أرسل لها أموال 18 مرة.

- بحسب أقوالها كانت قيمة الأموال بين 600 دولار إلى 1000 دولار و 1200 دولار.

- تقدم محتوى رقص على التيك توك، وتقوم بتصويرها في المنزل أو الشارع أو الساحل.

- أكدت أنها دعت الفتيات للعمل بتطبيق بيجو لايف مثلها.

- اعتادت نشر الصور الجريئة إلا أن عادت وحذفتها.