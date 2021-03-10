حكاية 4 شائعات لاحقت إيمي سمير غانم.. مرض خطير وبنت اسمها كنزي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«وحشتوني.. النهاردة هيكون أول يوم ليا بالحجاب» تعليق على صورة للفنانة إيمي سمير غانم، من حساب منسوب باسمها ظهرت من خلاله مرتدية الحجاب، ما تسبب في جدل وانتشار شائعة حول اعتزالها الفن والتزامها بالحجاب، ولاقت الصورة انتشارًا واسعًا جعلها تتصدر محركات البحث، لكن تصريحًا مقتضبًا من الفنانة إيمي سمير غانم، أوضحت خلاله حقيقة الأمر، وأنه ليس إلا شائعة جديدة تلاحقها، وأن الحساب المنشور منه الصورة لم يكن سوى «أكاونت وهمي» ولا يمت لها بصلة.

ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها اسم الفنانة إيمي سمير غانم، محركات البحث، بسبب شائعة، حيث اقترنت باسمها العديد من الأخبار الوهمية من قبل، ويرصدها «هن» في التقرير التالي.

انفصلت عن حسن الرداد

في منتصف العام الماضي، انتشرت شائعة انفصال إيمي سمير غانم عن زوجها الفنان حسن الرداد، قبل أن يخرج الإعلامي رامي رضوان، حاسمًا الجدل حول هذه الشائعات، إذ نشر عبر صفحته على «فيس بوك» صورة تجمعه بزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، والفنانة إيمي سمير غانم، وزوجها الفنان حسن الرداد، معلقًا عليها: «حبايبي الغاليين».

وتفاعل وقتها المتابعون على الصورة التي ربطوا بينها وبين الشائعات المتداولة حول طلاقهما: «مبسوط بمغزى الصورة، كنت مكسوف أبعت لك اسأل»، و«ربنا يجمعكم دايمًا مع بعض أحلى صحبة»، و«ربنا يكفيكم شر العين».

عندها بنت اسمها كنزي

وفي وقت سابق، وخلال لقاء إعلامي مع الفنان حسن الرداد في برنامج «mbc trending» على قناة «mbc»، تحدث وقتها عن الشائعات التي تلاحقه هو وزوجته «إيمي»، كان من بينها أيضًا أخبار عن حملها وإنجاب ابنة لها.

وقال حسن الرداد، خلال لقائه في البرنامج: «أنا متفهم الأمر.. طالما فيه ناس محبوبة والناس عاوزه تعرف أخبارها، فبيكون فيه أخبار وشائعات طول الوقت، لكن المفروض يكون الكلام عن مواضيع حقيقية».

وتابع «الرداد»: «الكلام في الأول كان عن إيمي حامل، وبعدين قالوا خلفنا بنت اسمها كنزي، وهكذا، أنا حاليا بتجاهل مثل هذه الأمور، ولا انفيها».

مرض خطير

وأيضًا من الشائعات التي لاحقتها، كانت شائعة إصابتها بمرض خطير، وفي ظهورها مع برنامج «تعاشب شاي»، خرجت باكية موضحة أنها فوجئت بانتشار أخبار كثيرة عن إصابتها بمرض خطير: «الموضوع بدأ من حضوري فرح عمرو يوسف، بعدها اتفاجئت بانخفاض وضعف مناعتي وفضلت في البيت ثلاثة شهور».

وتابعت: «خلال التلات شهور دول أصيبت بالأنيميا وانخفاض الهيموجلوبين، وارتفاع درجة حرارة، والعديد من الأعراض الأخرى»، مشيرة إلى انزعاجها الشديد من الشائعات التي أطلقت عليها خاصة تداول أخبار عن إصابتها بمرض خطير.