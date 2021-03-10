تفاصيل جديدة في بيع أب لابنته بالمهندسين.. والدتها توفت ومرات أبوها عاوزاها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة مؤسفة من حكايات دفتر بيع الأطفال، تكررت من جديد مع الصغيرة «ندى» التي قرر والدها بيعها مقابل 100 ألف جنيه، وبواسطة منشور له عبر حساب على «فيس بوك»، أعلن نيته الخبيثة، ليقع في قبضة الأجهزة الأمنية ويجري إيداع الصغيرة برفقة شقيقها في إحدى دور الرعاية.

الحكاية المؤسفة بدأت مع تدهور الظروف المادية للأب، الذي أعلن رغبته في بيع طفلته الصغيرة من خلال منشور على «فيس بوك»، لتبدأ قوات الأمن في تتبعه في سرية للتأكد من صحته، وفي أحد شوارع المهندسين، وقف الأب ويدعى «س.ع»، برفقة سيدة أخرى «ب.إ»، وطفلين أكبرهما هو نجله «سفيان» وعمره 4 أعوام، والصغيرة التي لم يتجاوز عمرها عامًا ونصف، التي عرضها للبيع مقابل مبلغ 100 ألف جنيه، لكن الأجهزة الأمنية كانت في انتظاره.

وفي التحقيقات التي أجريت مع الأب تبين أن السيدة التي كانت معه هي زوجته الثانية، ولم تعلم بنيته في بيع طفلته «ندى»، وهي ابنته من زوجته الأولى التي توفيت، وأخطر المجلس القومي للطفولة والأمومة بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع الطفلين، وذلك في البلاغ الذي حمل رقم 23048.

وبحسب صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفولة والأمومة، فالطفلان هما أبناء الرجل من زوجته الأولى: «مرات باباهم كانت عاوزاهم.. لكن تم إيداعهم في دور رعاية.. وهي مكانتش تعرف حاجة عن واقعة بيع الطفلة».

وتابع صبري، أنه بحسب التحريات أن الأب أقدم على ذلك نظرًا لتدهور حالته المادية، وأنه كان يقيم برفقة أسرته في مدينة المحلة التابعة لمحافظة الغربية.