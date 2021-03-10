الامارات | بالفيديو.. «أبارث 695».. مرور 70 عاماً على خروجها إلى الشارع

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «أبارث 695».. مرور 70 عاماً على خروجها إلى الشارع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختلف الحديث عن سيارة «أبارث 695» مقارنة بسيارة أخرى من الفئة نفسها، فالصانع الإيطالي حافظ عبر أجيال عدة، على هوية وخصوصية «أبارث»، رغم تغير ملامح الكثير من السيارات التي ظهرت خلال الفترة نفسها في الأسواق الأوروبية، والأميركية، والبريطانية.

هذه السيارة اشتهرت بشعبيتها وبساطة تكوينها، وبالتطوير المتواصل على محركها وعدم إدخال أي تعديلات حداثية على تصميمها الداخلي رغم مرور 70 عاماً على خروجها للشارع، وكثرة الإقبال عليها من فئة الشباب محبي السرعة وقيادة سيارات الحلبات على الطرق العامة.

«أبارث 695»، وهي تحتفل بعيدها الـ70، تخرج بنسخة محدودة تحمل الرمز «70» تم تصنيع 1949 مركبة منها بالمواصفات نفسها مع استبدال علامة «سبورت» بـ«سكوربيان» أو العقرب، لتكون مميزة عند محبي أيقونة المؤسس «كارلو أبارث»، التي بقيت تحمل هوية إبداعه في صناعة سيارة ذات معيار عادي، والإبقاء عليها كواحدة من أكثر السيارات الصغيرة شهرة في فئتها على امتداد القارة الأوروبية.

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