بالأبيض.. أنغام تخطف أنظار متابعيها في أحدث صورة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نشرت المطربة أنغام، صورة جديدة استطاعت أن تخطف أنظار متابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وارتدت أنغام فستانا قصيرا باللون الأبيض، مزود بأكمام ومزينا بأزرار من الأمام.

كما اعتمدت مكياجا ناعما، إذ ركزت على رسمة عيونها، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين. وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وخاتم.

يذكر أن آخر أعمالها أغنية "هو نفس الشوق" من كلمات أسامة مصطفى وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشي، وإخراج عادل جمال.