بخصومات تصل لـ50%.. عروض "عيد الأم" في مراكز التجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ينتظر الكثير من الفتيات يوم عيد الأم الذي يوافق يوم 21 مارس من الشهر الجاري، للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تقدمها مراكز التجميل في كل عام من هذا اليوم. لذا يستعرض لكم "الخليج 365" أبرز أسعار عروض مراكز التجميل.

مركز واي كيكي:

- جلسة الكاربوكسي بسعر 250 بدلا من 350 جنيها.

- بلازما بـ 350 بدلا من 450 جنيها.

- ديرما بن بـ 300 بدلا من 400.

- شد الجفون بـ 1000 + جلسه تقشير هدية.

- ديرما فيلر بـ 600 بدلا من 1000.

- التقشير الكيميائي بـ 250 بدلا من 400.

- إزالة حب الشباب بـ 400 بدلا من 600.

- فيلر نضارة و جلسة هدية بـ 1500 بدلا من 2200.

- إزالة الحسنات والزوائد الجلدية بـ 300 بدلا من 800.

- بوتوكس + جلسة بلازما بـ 1900.

- جلسة فيلر + جلسة بلازما بـ 2000.

- 3 جلسات ديرما فيلر بـ 1500.

- جلسات بلازما + 4 ميزوثيرابي بـ 1700 بدلا من 2400.

- جلسات بلازما + 4 بلاسنتا بـ 1800 بدلا من 3000.

Brightness Clinic:

- 4 جلسة بكيني + اندر ارم بسعر 1000 جنية + جلسة هدية.

- 3جلسات بكيني + اندر ارم + لاين بسعر 1000 جنية + جلسة هدية.

- 4جلسات للوجه + الرقبة بسعر 1000 جنية + جلسة هدية.

- 4جلسات بكيني + لاين بسعر 1000 جنية + جلسة هدية.

- 6جلسات للوجه بسعر 1000 جنية + جلسة هدية.

- 6 جلسات بكيني بسعر 1000 جنيه + جلسة هدية.

- 3جلسات نصف اليد بسعر 1000 جنيه + جلسة هدية.

- 2 جلسة لليد كاملة بسعر 1000.

- 2 جلسة نصف الرجل بسعر 1000.

- جلسة الرجل كاملة بسعر 1000.

- جلسة نصف اليد+ نصف الرجل + بكيني + اندر ارم بسعر 1000 جنيه.

- 3 جلسات بلازما بسعر 1000 جنيه.

- جلسة الجسم كامل بدون ظهر و بطن بـ2000.

- جلسة الجسم كامل شامل البطن بـ 2500.

- 5 جلسات تنظيف بشرة بـ 1000.

- جلسة الفركشنال ليزر بـ 750.

- 2جلسة ليزر كربوني بـ 700.

- جلسة الهايفو بـ 1500.

- حقنة بوتوكس بـ 1500.

- حقنة فيلر بـ 2500.

Angel Clinic:

خصومات تصل إلى 50% على:

- إزالة الشعر بالليزر.

- التقشير البارد.

- الديرمابن.

- البلازما.

- الفيلر والبوتكس.

Naturelle Clinic:

- جلسة البلازما لتساقط الشعر أو نضاره البشرة بـ 800 بدلا من 1200.

- جلسة لشد وتجميل البشرة بـ1000 بدلا من 1500.

- أحدث تقنية لإذابة الدهون وشد ترهلات الذراعين بـ 2500 بدلا من 4000.

- جلسة إزالة شعر الجسم كامل بسعر 2200 جنيه.

- جلسة إزالة الشعر لمنطقة البيكيني و أندر أرم بسعر 400 جنيه.