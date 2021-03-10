مكياج البشرة السمراء من منيرة محمد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 مارس 2021 08:49 مساءً - منيرة محمد، ممثلة بحرينية شاركت في عدة أعمال ومسرحيات، وحققت من خلالها شهرة واسعة، وهي تتمتع ببشرة سمراء وملامح مميزة، فإذا كنتِ ممّن يتمتّعن ببشرة سمراء فيمكنك تطبيق مكياجك على غرارها.



مكياج العيون السموكي من منيرة محمد

مكياج العيون السموكي (الصورة من انستغرام)



يُعَدُّ المكياج السموكي من أشهر أنواع المكياج، لذا اعتمدته الكثيرات من نجمات الوطن العربي، وهو يُستخدم لإبراز شكل العين الصغيرة وإظهار جمالها، ومن وحي منيرة محمد يمكنك تطبيق عدة خيارات؛ حيث ظهرت بمكياج العيون البني الفاتح في الجفن المتحرك والداكن على الحواف مع بلاشر وقلم الروج بدرجة البني المائل للزهري، ولخيار آخر أطلت بمكياج سموكي بدرجات اللون البني والأسود، وأضافت اللون الأبيض في مدمع العين مع الرموش الاصطناعية، وأكملت مظهرها بأحمر الخدين البني وقلم الروج البنفسجي بدرجة فاتحة، ولخيار عصري استخدمت مكياج السموكي البني للعينين مع بلاشر مشمشي وقلم الروج البنفسجي لإطلالة لافتة.

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مكياج العيون اللامع للبشرة السمراء

مكياج العيون اللامع (الصورة من انستغرام)



مكياج العيون اللامع هو الخيار المفضل للكثيرات في مختلف المناسبات، وقد تألقت منيرة محمد بعدة أساليب؛ حيث وضعت في إحدى إطلالاتها مكياج العيون البني مع درجات النحاسي اللامعة على كامل العين، واستخدمت الفضي في أسفل العين إلى جانب الكحل الأسود الداخلي والرموش الاصطناعية، وحددت ملامحها باستخدام الكنتور والهايلايت إلى جانب طلاء الشفاه والبلاشر باللون الزهري، وفي الإطلالة الثانية تزينت منيرة بمكياج العيون الذهبي على الجفن المتحرك والبني المُطفأ على كامل العينين مع رسمة الكحل الأسود الداخلي، واستخدمت البلاشر الزهري مع طلاء الشفاه البني بدرجة لامعة.

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منيرة محمد بالمكياج البني مع الأيلاينر المسحوب

المكياج البني مع الأيلاينر المسحوب (الصورة من انستغرام)



اعتمدت منيرة محمد على مكياج العيون البني مع الأيلاينر المسحوب بأسلوب مميز؛ حيث تجملت بمكياج بني على كامل العين وزينته برسمة مسحوبة للأيلاينر السائل مع الرموش الاصطناعية، وأكملت اللوك ببلاشر زهري وطلاء الشفاه البني لخيار مثالي.

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