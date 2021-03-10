إيلي صعب وربيع كيروز معاً في أسبوع الموضة الفرنسية الجاهزة مجدداً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 مارس 2021 08:49 مساءً - أطلق العديد من المصممين الكبار تصاميمهم الجاهزة ضمن أسبوع الموضة الفرنسية لخريف وشتاء 2021-2022 وهم هرميس وإيلي صعب وربيع كيروز وغيرهم



ربيع كيروز وفكرة الولادة

تحت شعار cocoon اطلق المصمم اللبناني العالمي ربيع كيروز مجموعته الجاهزة التي تمحورت حول فكرة الحماية والدفء، وضمّنها المصمم المعاطف الفضفاضة التي تلتف حول القوام والترنش كوت الواقي من المطر. رأينا الأطقم ذات القصة المستقيمة والتي يمكن تنسيقها مع تنورة او سروال واسع في إطار عملي تستغله المراة لعدة إطلالات. وقد اعتمد القالب المريح وعززه بالكنزات الشتوية المصنوعة من الصوف والكشمير واستعان بخطوط هندسية وقمصان من البوبلين وفساتين بقصات هندسية مصنوعة من المخمل والبروكاد، التي تدخل ضمن هوية الدار منذ انطلاقها.

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إيلي صعب يكشف مكامن القوة لدى المرأة

بدوره أطلق المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب مجموعته الجاهزة لخريف وشتاء 2021-2022 وأهداها الى المرأة الحنون والقوية في آن وجاءت تصاميمه ناعمة وجريئة تنساب على الجسم بخفة الفراشة ولكنها تتميز بقصات مبنية نفذها إيلي صعب بدقة مهندس بارع. ـالقت التصاميم السوداء التي يمتزج فيها الدانتيل والشرائط الأنثوية والتخاريم. وتولى نعمان قزي الإخراج الفني المبدع للمجموعة وتم التصوير بعدسة باتريك صوايا واهتم خبير المشاهير بسام فتوح بمكياج العارضات فيما قام خبراء لوريال بتسريح العارضات.



هرميس: عرض نقلنا من نيويورك الى باريس فشنغهاي

أطلقت دار هرميس مجموعتها الجاهزة التي نقلت المشاهد ما بين ثلاث دول تأثرت بها واستوحت مصادر الهامها من تلك العواصم الغنية بثقافتها. وقد لفتتنا الفساتين المنقطة باللونين البوردو والزهري واستعانت الدار بالدنيم بقصات مستقيمة عملية ورسمية في آن.

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ألتوزارا تركز على القماش المحبوك والصنادل المزدانة بالفرو

أطلق المصمم جوزف التوزارار مجموعته الشتوية لخريف وشتاء 2021-2022 مركزاً على الكنزات المحبوكة والاطقم ذات الياقات العالية والقصات الهندسية. واعتمد القماش المربع التقطيع الصوفي والأحذية المزدانة بالفرو. وسادت الالوان الأساسية من أسود وبيج وأبيض ورمادي الى جانب الخردلي المائل الى العسلي.

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