كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 مارس 2021 08:49 مساءً - يتمتع البليزر بطابع عصري مميز، مما يجعله خياراً مثالياً لاعتماده في مختلف المناسبات، فيمكن للسيدات والفتيات اعتماده في المناسبات الرسمية، كما يمكن اعتماد البليزر مع التنانير للإطلالات اليومية المحتشمة والتي تصلح للمحجبات ولغير المحجبات في الوقت ذاته، ولإطلالة مثالية إليك طرق تنسيق البليزر مع التنانير.

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- بليزر مع تنورة بليسيه

بليزر مع تنورة بليسيه



يمكنك اعتماد البليزر مع التنورة المكسرة بدرجات الألوان المتناسقة، فتلك الإطلالة ستحافظ على الطابع المحتشم لحجابك، حيث تتجنب العديد من المحجبات اعتماد البليزر القصير كونه لا يناسب المحجبات، ولكن تلك الإطلالة المحتشمة ستمنحك أناقة بالغة.



- بليزر مع تنورة جلد

بليزر مع تنورة جلد



جربي اعتماد بليزر أبيض مع تنورة جلد باللون الأسود لإطلالة أنثوية جذابة، ويمكنك تنسيق البلوزة المزينة بالطبعات والنقوش بشرط أن تكون ألوانها متناسقة مع كامل الإطلالة.

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- بليزر مع تنورة فضفاضة

بليزر مع تنورة فضفاضة



لإطلالة أنثوية ناعمة اعتمدي البليزر القصير مع التنورة الفضفاضة، فتلك الإطلالة المميزة ستضفي عليك الأناقة والجاذبية مع لمسات من العصرية، كما تصلح تلك الإطلالة للمحجبات بامتياز.



- بليزر طويل



يمكنك تنسيق البليزرالطويل مع تنورة متوسطة الطول لإطلالة عملية جذابة، وجربي تنسيق الكنزة السوداء مع البليزر لإطلالة أنيقة ذات طابع رسمي.

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- بليزر عملي

بليزر عملي



تلك الإطلالة العصرية يمكنك اعتمادها في نهار يوم عمل، حيث تتناغم ألوان ونقوش البليزر العملي والتنورة مع لون الكنزة الأنيقة، ويمكنك تنسيق الكنزة المناسبة مع الإطلالة بحسب تناسق تدرجات الألوان لتتمتعي بلوك ناعم ومثالي.



- بليزر جلد وتنورة تول

بليزر جلد وتنورة تول



اعتمدي البليزر الجلدي الأسود مع التنورة التول الناعمة لإطلالة مفعمة بالأنوثة والجاذبية، حيث تتناغم تصاميم التنورة والبليزر بشكل مثالي لتتمتعي بإطلالة ناعمة تخطف الأنظار، واحرصي على اختيار التنورة الفضفاضة بلون من ألوان الباستيل الناعمة لإطلالة رقيقة، ويعد هذا اللوك مناسباً للخروج نهاراَ.

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