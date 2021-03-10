ليلي كولينز تعتمد الستايل البوهيمي في إطلالاتها بالدنيم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 مارس 2021 08:49 مساءً - هي نجمة جذابة باتت حديث الناش واشعلت مواقع التواصل بعد إطلاق مسلسلها الرائج emily in paris تلك الشابة الأميركية التي تتبنى أسلوب حياة فرنسي بأناقتها ففيها شيء من أناقة أودري هيبورن وفيها من شخصية سارة جيسيكا باركر من مسلسل "حب في المدينة". وهذا ليس غريباً بما أن طاقم العمل في المسلسل هو عمل تقريباً مع سارة جيسيكا باركر وخصوصاً الستايلست باتريسيا فيلد.

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هل تشبه ليلي إميلي في المسلسل؟

الصورة من انتستغرام



تختلف ليلي كولينز عن الشابة الأنيقة التي تعيش الحياة الباريسية قهي في الواقع وكما يبدو لنا من يومياتها المنشورة على انستغرامها الخاص تلك الشابة المليئة بالحيوية والتي تهوى الفروسية والحياة البوهيمية البسيطة بعيداً عن التكلّف والمكياج والكعب العالي. وتظهر ليلي في يومياتها مرتدية الدنيم بعدة أشكال، وقد اخترنا لك 8 إطلالات لها بالجينز.



كيف ترتدين الجينز على طريقة ليلي كولينز؟





ارتدي الجينز مع تي شيرت قطنية بيضاء اللون وانتعلي حذاء مريحاً أو انتعلي صندلاً مفتوحاً أو امشي حافية القدمين لدى ارتيادك الشاطئ فليلي كولينز تحب العفوية وتكره التصنّع في إطلالاتها اليومية .

ليلي كولينز- الصورة من بينترست

ارتدي الجينز القاتم مع حذاء كاوبوي من جلد التمساح أو الثعبان ونسقي معها سترة واسعة من الجينز الفاتح ولا تنسي اعتمار القبعة.

الصورة من انتستغرام





ارتدي الجينز الممزق ذا الخصر العالي مع كنزة قرميدية وكنزة طويلة فضفاضة وحذاء مريح عالي الساق.

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الصورة من انتستغرام



نسقي القميص من الدنيم الباهت مع سروال من الدنيم بلون أغمق بقليل ولا تنسي القبعة من طراز الكاوبوب ونظارات أفياتور للوك عصري ريفي.

الصورة من انتستغرام



تأنقي بالبليزر الأسود الواسع مع قميص قطني يمكن عقده عند الخصر وسروال بقصة مستقيمة وانتعلي حذاء ذكوري الطابع للوك عملي يمكن اعتماده في العمل.

الصورة من انتستغرام



ارتدي كنزة hoodie مع سروال ممزق الأطراف بقصة مستقيمة وخصر عالي وانتعلي الحذاء الرياضي من ماركة Golden Goose.

الصورة من انتستغرام



ارتدي القميص الحريري المخطط عامودياً مع سروال من الدنيم يقترب من الرمادي وانتعلي حاء اسود مريحاً.

الصورة من انتستغرام

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