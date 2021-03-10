أبرز إطلالات مدونات الموضة بالأزياء الرياضية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 مارس 2021 08:49 مساءً - هناك الكثير من المحجبات اللاتي لا يمارسن الرياضة بسبب حيرتهن في ارتداء ملابس ملائمة في الأندية الرياضية، ولكن الآن أصبح الأمر مختلفًا؛ حيث اتجه الكثير من العلامات المتخصصة في عمل ملابس رياضية إلى عمل تصميمات خاصة للمرأة المحجبة، بحيث توفر لها الراحة والمرونة اللازمتين أثناء التمرن، فإليكِ مجموعة منسقة بعناية من مدونات الموضة؛ لتعتمدي منهن بعض الأفكار.

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إطلالات رياضية للأمهات من نورهان حسن

نورهان حسن



نورهان حسن، بلوجر مصرية ومدونة موضة يتابعها على إنستغرام أكثر من مليون شخص؛ حيث تنشر من خلاله الكثير من الصور لإطلالاتها المتنوعة، ولأنها تلجأ للتنسيقات الرياضية اليومية في مظهرها، فسوف نلهمك من وحيها بعض الأفكار. تأنقت نورهان حسن ببلوزة رياضية طويلة مزينة بحزام ناعم للخصر مع بنطال رياضي أبيض، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء رياضي باللون الأبيض مع قبعة الكاب الزهري وحقيبة ناعمة، وفي إطلالة حيادية ظهرت ببنطال أسود من القطن المريح مع بلوزة سوداء مزينة بالأبيض في الأسفل، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض مع قبعة سوداء لأناقة بسيطة.

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مريم سيف بأزياء رياضية للنحيلات

مريم سيف



تنشر البلوجر والإعلامية المصرية، مريم سيف، العديد من الصور لإطلالاتها المحتشمة على إنستغرام، حيث يتابعها فيه أكثر من مليون شخص، وللإطلالات الرياضية ارتدَتْ "هودي" زهريًّا ناعمًا مع بنطال زهري مزين بالرمادي في الجانبين، وأكملت مظهرها بحذاء وحجاب باللون الأبيض لأناقة عصرية، ونسقت في الإطلالة الثانية بنطالًا أبيض مزينًا من الجانبين بخطوط خضراء مع بلوڤر أخضر مزين بقماش أبيض قطني، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض وحذاء رياضي برتقالي مزين بالكحلي لأناقة عصرية، اما في الخيار الثالث فقد أطلت ببنطال وبلوڤر باللون الأبيض مع قبعة سوداء وحذاء رياضي بنفسجي من علامة نايك.

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تنسيقات شبابية محتشمة من إيمان أحمد

إيمان أحمد



إيمان أحمد، صانعة محتوى ومدونة موضة مصرية، يتابعها على إنستغرام أكثر من ٨١٤ ألف شخص؛ حيث تنشر من خلاله الكثير من الصور لإطلالاتها، وبخصوص التنسيقات الرياضية فإننا يمكن أن نقدم لكِ عدة أفكار؛ حيث اختارت "هودي" بدرجة الأزرق النيلي مع بنطال رياضي أسود وحجاب بني زينته بنظارة شمسية، وتألقت في إطلالة أخرى ببلوفر وبنطال من القطن الأبيض مع حقيبة من الفرو وحجاب بني، وللمسة عصرية تزينت ببنطال أبيض رياضي مع بلوفر رمادي مزين بطبعات كرتونية.

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