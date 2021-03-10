كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 مارس 2021 08:49 مساءً - يُعد حجر التورمالين من أشهر الأحجار شبه الكريمة التي تدخل في صناعة المجوهرات؛ إذ يتكون من البورون ومعادن السيليكات وعدد من العناصر الأخرى مثل: البوتاسيوم والألمونيوم والصوديوم والمغنيسيوم والحديد والليثيوم.

وتحرص الكثير من دور الأزياء ودور المجوهرات العالمية على تصميم قطع مجوهرات راقية مختلفة، مُرصعة بالتورمالين؛ نظراً لما يتمتع به من جاذبية، تمنح المجوهرات مظهراً أنيقاً وفخماً.

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حجر التورمالين باللون الأخضر الصافي



تقدم لكِ «الخليج 365. نت» أجمل موديلات مجوهرات التورمالين، من أشهر الماركات العالمية؛ لتختاري من بينها التصميمَ الأجمل والأنسب لكِ.

مجوهرات فاخرة من التورمالين

خاتم من الذهب والتورمالين من مجوهرات ديور Dior

خاتم من ديور من الذهب والتورمالين من ديور Dior

إذا كنتِ تبحثين عن تصميم جذاب ومميز لخاتم فخم يُكمل إطلالتكِ، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم، لخاتم أنيق من علامة ديور Dior مُصمماً من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، مع الذهب الأبيض، ومُرصعاً بالألماس والياقوت الأزرق، والتورمالين؛ حيث جاء تصميمه على شكل وردة كبيرة الحجم، ذات أوراق عريضة، مُرصعة بالأحجار.

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أقراط من الذهب والتورمالين من تيفاني أند كو. Tiffany & Co

أقراط من الذهب والتورمالين من تيفاني أند كو Tiffany&Co



إذا كنتِ تبحثين عن أقراط ذات تصميم جذاب ومميز، تناسب الخروجات والسهرات المسائية أو المناسبات الاجتماعية المختلفة، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الجذاب من تيفاني أند كو. Tiffany & Co. لأقراط ذات تصميم سداسي، من الذهب عيار 18، مع أحجار ملونة صُممت من التوباز الأزرق، والروبيليت، والتورمالين الأخضر.

خاتم من التورمالين الوردي

خاتم من التورمالين الوردي والألماس من تيفاني أند كو Tiffany&Co

وإذا كنتِ تتمتعين بشخصية أنثوية ناعمة، وتبحثين عن خاتم من التورمالين يعبر عن شخصيتكِ، قدمت تيفاني أند كو. Tiffany & Co هذا التصميم الجذاب، لخاتم أنيق مُصمماً من البلاتين المُرصع بحجر التورمالين الوردي والألماس؛ حيث جاء تصميمه على شكل دائري؛ مكوناً من صف مزدوج من الألماس، يتوسطه التورمالين؛ مما يمنحكِ إطلالة أنثوية ناعمة وجذابة.

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خاتم من التورمالين والألماس من دار بوشرون Boucheron

خاتم من التورمالين والألماس من Boucheron

لإطلالة أكثر فخامة وجاذبية، تناسب السهرات، قدمت بوشرون Boucheron عدة تصميمات جذابة من مجوهرات التورمالين، أعجبنا منها هذا التصميم الأنيق، المُصمم من الذهب الأبيض المُرصع بالتورمالين والتسافوريت والألماس؛ حيث صُمم الخاتم على شكل صقرين ينظران في اتجاهين معاكسين، ومُرصعين بالألماس؛ مما يمنح صاحبته مظهراً فخماً وجذاباً.

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