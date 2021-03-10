تعرف علي سعر فستان ياسمين صبري في جلسة تصوير «فوج».. مصنوع في أستراليا

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بفستان طويل يجمع بين الأسود والروز، لفتت الفنانة ياسمين صبري الأنظار، خلال أحدث جلسة تصوير جديدة لصالح مجلة «فوج» العالمية، والتي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وسط تفاعل كبير من رواد «السوشيال ميديا».

تفاصيل إطلالة ياسمين صبري الأخيرة

واختارت «ياسمين» الظهور بفستان طويل بأكمام فضفاضة ومفتوحة، وغير منقوش، مع مكياج ذو أكمام مفتوحة طويلة، من توقيع دار الأزياء العالمية ألكسا بيري، ويصل سعر فستان ياسمين صبري المصنوع في أستراليا إلى 3100 دولار أمريكي وهو ما يعادل نحو 50 ألف جنيه مصري، وفقا لما نشره الموقع الرسمي لدار الأزياء الأجنبية.

إطلالة ياسمين صبري تثير الجدل بين متابعيها

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، شاركت ياسمين صبري صورتها بإطلالة غير تقليدية لها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، ما تسبب في تلقيها تعليقات ساخرة من بعض المتابعين.

وأطلت الفنانة ببلوزة سوداء ذو حزام من الخصر، وبنطلون جينز واسع، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، واكتفت بوضع «إيموشن» ورد، وسط انتقادات الجمهور لها بسبب البنطلون الجينز، فكانت من ضمن التعليقات: «ظبطي الطقم كله وسبتي البنطلون.. البنطلون تافه.. البنطلون مش حلو لأ.. باقي البدلة في المصبغة.. أول مرة ميعجبنيش ستايلك».ياسمين صبري «فارسة» في جلسة تصوير

كما ظهرت الفنانة ياسمين صبري، جاء خلال خضوعها لجلسة تصوير خلال ممارستها رياضة الفروسية، والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت الفنانة خلال جلسة التصوير بملابس رياضية باللون الأبيض تحمل توقيع دار الأزياء الفرنسية «بالمان»، مع بنطلون أسود وبوت طويل قاتم اللون، وخوذة سوداء، وتفاعل معها متابعوها في تسجيل أكثر من 40 ألف إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: «ملكة جمال الفروسية»، «أجمل فنانة في الوطن العربي»، «جميلة ومتألقة».