«أكاونت ولد» كلمة السر في الوصول لـ«فتاة المنحة البريطانية»: يا رب تلحقها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد مرور 48 ساعة من البحث المتواصل، عن فتاة تدعى «آية عبد العزيز»، والذي قامت به فتاة أخرى هاجر عبده، دونت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورا قالت خلاله: «دي بنت كان معاها الخط بتاعي قبل ما يقف وأنا اشتريه، أنا جاتلي مكالمتين من منحة رايحة لبريطانيا كانت البنت دي مقدمة فيها وكسبتها، والنهاردة كلموني إنهم هيلغوها لأنهم غالبا مش عارفين يتواصلوا معاها وعمالين يتصلوا بيا أنا».

وصول الفتاة إلى «آية عبد العزيز»

فتيات عديدات انتحلن شخصية «آية عبد العزيز»، وحاولن التواصل مع الفتاة التي تبحث عنها، للحصول على المنحة، وهو ما دفع «هاجر» لمحاولة التحقق جيدا مرارا وتكرارا، للتمكن من اكتشاف الشخصية الحقيقية، حتى توصلت إليها خلال الساعات القليلة الماضية.

«فيه واحدة كلمتني وهي منهارة ومتوترة جدا، وقالتي أنا آية عبد العزيز، وبعتتلي شهادة ميلادها، وعرفتني الوقت اللي كان معاها الرقم فيه واتقفل، وقالتلي ده كان رقمي القديم، وعيطت عشان المنحة لأنها افتكرت إنها راحت عليها».. حسب «هاجر» خلال حديثها لـ«هن».

الفتاة العشرينية: شقيق «آية عبد العزيز» شاف البوست بالصدفة

وكشفت الفتاة العشرينية، عن أن الطالبة «آية عبد العزيز»، لا يوجد أثر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما كشفته صاحبة المنحة ذاتها خلال حديثها مع «هاجر»، «قالتلي إنها ملهاش في السوشيال ميديا، وكانت قافلة الأكاونت بتاعها أصلا، وأخوها هو اللي شاف البوست بتاعي، وأول ما كلمتني كان من أكاونت أخوها، بس طلبت مني بعد كدة إنها تكلمني من الأكونت بتاعها وفتحته تاني عشان نتواصل عليه، وعرفت منها إنها في آخر سنة في طب بيطري، وكانت مقدمة على منحة لدكتوراة في بريطانيا».

وتواصل «هاجر»: «إديتها الرقم اللي كلموني منه على طول، عشان تلحق تتواصل معاهم، وبعدين كلمتني بعدها بكذا ساعة وقالتلي إنها بتتواصل معاهم هي وباباها، ومن وقتها معرفش عنها حاجة، وبتمنى تكون لحقت تقدم والمنحة متكونش راحت عليها».