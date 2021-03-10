طرق لإزالة الشحوم والدهون من جدران مطبخك بكل سهولة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعلق الدهون والشحوم بجدران المطبخ بسبب الطهي اليومي للأطعمة، مسببة الإزعاج لربات المنازل، حيث يصعب إزالتها بطرق التنظيف العادية، خاصة بعد فترة من تراكمها، ولكن «هن» جلبت لكِ طرقا لإزالتها بسهولة.

ووفقا لموقع المبطخ (The kitchen)، هناك طريقة لتنظيف جدران المطبخ الدهنية، حيث تحتاج ربة المنزل لتحضير الخامات التالية أولا:

-سائل غسيل صحون

-ماء دافئ

-مناديل ورقية

-إسفنجة

-مناشف نظيفة

-خل أبيض

-كوب من صودا الخبز

أما عن طريقة التنفيذ، فتتم كالتالي:

- امسحي البقع وأي شحوم على الجدران بمناديل ورقية.

- ضعي القماشة في الماء الدافئ وامسحي برفق حتى تلين الشحوم.

- ضعي 3 ملاعق من سائل غسيل الأطباق مع 3 ملاعق من الخل على الماء الدافئ في دلو ليصبح لديك محلول تنظيف خاص بك.

- استخدمي الإسفنجة مع المحلول في تنظيف الجدران.

- للشحوم القوية، اخلطي كوب من الماء الدافئ مع كوب من صودا الخبز في وعاء واخلطيهم حتى تحصلي على قوام المعجون، ثم ضعي المعجون على البقع الذهنية واتركيه ليجف.

- ضعي كميات متساوية من الخل والماء الدافئ في زجاجة رذاذ، واستخدميها على المعجون ثم امسحي السطح بمنشفة نظيفة وماء دافئ.

ويمكنك أيضا استخدام مزيل البقع المركز المخصص للدهون؛ مادته الفعالة وقوامه المركز يسهل من عملية التنظيف، والنتيجة فعالة، ضعيه على السطح الملوث واتركيه لبضع دقائق ثم نظفي السطح بإسفنجة.

ونشر موقع Designuspro بعض الطرق المميزة مثل:

- طريقة الخردل:

تُستخدم عن طريق مسح المكان الملوث بالماء، ثم رشه بمسحوق الخردل، ومسح السطح بقطعة قماش نظيفة جافة، ثم إزالة بقايا المادة بإسفنجة مبللة بالماء الدافئ.

- طريقة الزيت والصودا:

تستخدم عن طريق خلط الزيت النباتي المعتاد مع الصودا بنسبة 1 إلى 2%، وبعد الحصول على قوام سميك إلى حد ما، نضعه على المناطق الملوثة ونفركها بفرشاة حتى تزيل البقع ونتركها 15 دقيقة ثم نغسل السطح بقماشة مبللة نظيفة.

- طريقة الخل والكحول:

تستخدم عن طريق خلط الخل مع الكحول بنسب متساوية، ويمكن إضافة بعض من قطرات زيت الشاي الذي يستخدم كمنظف ويمنح شعورا بالانتعاش. ثم نقوم بوضع المحلول في زجاجة رذاذ ونضع منه على السطح الملوث ونتركه 15 دقيقة ثم ننظفه بقماشة مبللة نظيفة.

- طريقة الأمونيا

تستخدم عن طريق خلط ملعقة كبيرة من الأمونيا مع لتر واحد من الماء، نضع منه على السطح الملوث ونستخدم قماشة مبللة لتوزيعه وتنظيف السطح ثم نمسحه بقماشة نظيفة.

ولكن احذري، يجب أن ترتدي قفازات بلاستيكية قبل تطبيق الوصفات لحفاظ على بشرتك، ويوصى بفتح النافذة قليلا قبل البدء للسماح بدخول الهواء، لتقليل الروائح النفاذة للمحاليل التنظيف.

طرق حماية جدران المطبخ من الدهون والشحوم

طبقا لموقع «Sfgate»، يمكنك استخدام المنتج المانع لتراكم الدهون، على الجدران؛ لنمع التصاقها وتسهيل تنظيفها، كما يمكنك استخدام الورق الفضي لحماية الجدران وتسهيل تنظيفهم فيما بعد أو استخدام الرول البلاستيكي، ثم قومي بتغييره كل فترة للحفاظ على نظافته الدائمة.