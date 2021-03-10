شرطية في الهند تنظم المرور برفقة رضيعها.. إجازة الوضع خلصت «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور لا تتعدى مدته دقيقة رصدته إحدى كاميرات المراقبة على الطرق، لشرطية سير هندية تدعى بريانكا بد، وهي تمارس عملها على الطريق برفقة طفلها الرضيع الذي تحمله على كتفها، مع التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إذ ظهرت وهي ترتدي الكمامة الواقية.

الشرطية أنهت إجازة الوضع وعادت للعمل في ظروف خاصة

لم تستطع الأم حديثة الولادة ترك طفلها بمفرده، حتى قررت اصطحابه معها حيث عملها كشرطية سير، في شوارع مدينة تشانديغاره، بولاية هاريانا، عقب انتهاء المدة المحددة التي تحصل بها السيدة على إجازة الوضع التي مُنحت لها عقب الولادة.

العديد من المخاوف سيطرت على الأم، خاصة مع الوضع السائد في جميع أنحاء العالم، من تفشي فيروس كورونا المستجد، ما جعلها ترفض إرسال طفلها حديث الولادة إلى الحضانة، حيث الرعاية والمكان الذي تضع فيه الأمهات أطفالهن خلال فترة العمل، فضلًا عن عدم تمكنها من توفير أي شخص آخر لرعاية الرضيع.

وظهرت الأم التي أنهت إجازة الوضع، وهي تحمل طفلها بين ذراعيها وتتولى مهمتين وهي رعايته والأخرى توجيه حركة المرور، عند تقاطع الشارعين 23 و24، في المنطقة، خلال فترة شروق الشمس.

لقي مقطع الفيديو المصور الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلا كبيرا من رواد السوشيال ميديا، بعدما أثار مشهد الأم المارة على الطرق في الهند، ليلتقطوا لقطات فيديو للشرطية ومساعدها الصغير، الذي يبلغ من العمر 5 أشهر وبجوارها إحدى زميلاتها في العمل.

الطفل يتزمر من أشعة الشمس الحارقة

وأشارت اللقطات المصورة التي ظهر بها الرضيع غضبه من أشعة الشمس الحارقة، فاختار أن يأخذ قيلولة أثناء قيام والدته بأداء مهامها الوظيفية، وظهر الطفل وهو ينحني على كتف والدته، بينما كان يرتدي زيا مريحا مقنعا مع جوارب ولكن من دون أحذية.