«2 بس عشان ياخدوا حقهم».. 7 أدوية منع حمل الأكثر استخداما وأمانا

القاهرة - سمر حسين - صحة

مشاكل كثيرة ومختلفة ومتنوعة تسبب في حدوثها الانفجار السكاني الذي حدث خلال السنوات الاخيرة الماضية، ومن أهم هذه المشكلات الازدحام وانتشار العشوائيات في الكثير من المناطق، ما جعل الحكومة المصرية تتجه إلى محاولة توعية المواطنين بضرورة النظر إلى تلك المشكلة والعمل على حلها، كما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة «2 كفاية»، والتي تعتمد على توعية المواطنين بضرورة الاكتفاء بطفلين فقط، حتى لا تتفاقم المشكلات.

وفي إحساس بالدور المجتمعي، أطلقت «الوطن» مبادرة لـ تحديد النسل، لتوعية المواطنين بخطر الكثافة السكانية، وتشجيعهم على اتخاذ ما يلزم من إجراءات كافة لـ تحديد النسل وتقليل نسب الإنجاب تحت اسم «2 بس علشان ياخدوا حقهم»، لذلك نستعرض أبرز عقاقير منع الحمل وتقليل نسب الخصوبة الموجوده في الصيدليات، كالتالي، وفقًا للصيدلانية داليا أحمد:

عقار ياسمين YASMIN

- انتشر استخدام عقار ياسمين بين السيدات لمساعدتهم على التقليل من فرص الحمل.

- يعد عقار ياسمين من اكثر العقارات أمانا على السيدات نظرا لقلة آثاره الجانبية.

- يساعد عقار ياسمين على تقليل نسب التوتر قبل فترة الحيض.

عقار جينيرا GYNERA

- يعد عقار جينيرا من أشهر عقارات منع الحمل التي تستخدم في الأسواق المصرية.

- يعد عقار جينيرا أكثر الأدوية أمانا على السيدات إلى جانب عقار ياسمين.

- ولكن في حالة إذا كان هناك شك في حدوث حمل، يجب الامتناع عن استخدامه.

عقار ترايوسيبت triocept

- يعد عقار ترايوسيبت من أكثر العقاقير تداولا في السوق المصري.

- يتميز عقار ترايوسيبت بأنه من أكثر الأدوية منخفضة السعر.

عقار ميكرولوت Microlut

- يتميز عقار ميكرولوت بأنه من أشهر وأبرز العقارات التي تستخدم لتقليل نسبة الخصوبة عند المرأة الراغبة في منع الحمل، نظرا لكون سعره في المتداول.

عقار مارفيلون Marvelon

- يعد عقار مارفيلون من الأدوية المهمة التي يعتمد عليها قطاع كبير من النساء.

- يحذر من استخدامها لمرضى القلب والانسداد الدموي بالرئة.

عقار ديان DIANE 35

- يستخدم عقار ديان 35 لتقليل نسبة الحمل أو الخصوبة.

- يساعد عقار ديان على تعزيز نمو الشعر ومعالجة حبوب البشرة.

عقار سيرازيت CERAZETTE

- يحرص مرضى القلب والسكر وضغط الدم على استخدام عقار سيرازيت لتقليل نسب الحمل والخصوبة.

- يعد عقار سيرازيت من أكثر العقارات أمانا على حالة السيدات الصحية.