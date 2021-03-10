الامارات | الحكم على نابليون بونابرت بالسجن أربع سنوات في إندونيسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على نابليون بونابرت بالسجن أربع سنوات في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكم قضاة إندونيسيون اليوم على الجنرال نابليون بونابرت بالسجن أربع سنوات في قضية فساد. وهذا المتّهم الإندونيسي ذو الاسم المثير للاهتمام هو ضابط رفيع المستوى في الشرطة برتبة جنرال.

ووجد القضاة في محكمة جاكرتا خلال المحاكمة التي أقيمت افتراضيا، أنه مذنب بقبول رشى تبلغ 370 ألف دولار و200 ألف دولار سنغافوري (140 ألف دولار أميركي) من أحد الهاربين.

وألغى بونابرت "النشرة الحمراء" الصادرة عن الإنتربول التي نبهت السلطات أخيرا إلى أن هذا الهارب الإندونيسي دجوكو سويغارتو تجاندرا مطلوب لاختلاس أموال من مصرف بالي، ما سمح بعودته إلى إندونيسيا بعد 11 عاما. وألقي القبض على رجل الأعمال الإندونيسي هذا في ماليزيا في يوليو الماضي. لكن نابليون بونابرت رفض هذه الاتهامات.

وبالإضافة إلى عقوبة السجن، أُمر نابليون بونابرت بدفع غرامة تبلغ 100 مليون روبية (6900 دولار).

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