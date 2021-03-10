حتى لا يختلط عليكِ الأمر.. طرق تمكنك من اكتشاف المكياج منتهي الصلاحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

قد يختلط الأمر على الكثير من الفتيات حول معرفة مدة صلاحية بعض أنواع المكياج، إذ إنها لا تظهر عليه بسهولة علامات انتهاء الصلاحية، ما يتسبب في ظهور بعض مشاكل البشرة عند استخدامه بعد انتهاء صلاحيته.

وفي التقرير التالي نورد لكم طرق يمكنك بها اكتشاف المكياج قد انتهي صلاحيته أم لا، وفق ما نشر موقعا "goodhousekeeping" و"masterclass".

- تغير رائحة المنتج:

تعتبر رائحة المكياج الكريهة من الأمور الرئيسية التي تدل على أن قد انتهت صلاحيتها، ويجب عليك استبدالها بأخرى، لكي لا يتسبب في مشاكل البشرة.

- مكياج جاف ومتكتل:

إذا أصبحت المنتجات السائلة، مثل الماسكارا متكتلة وجافة، فقد يكون ذلك علامة على نمو البكتيريا بداخلها لذلك فمن الأفضل التخلص منها وشراء أخرى كل 3-6 شهور.

- ظهور بقع بيضاء على المكياج:

يمكن أن يستمر أحمر الشفاه من عام إلى عامين، لذلك إذا لاحظت ظهور بقع بيضاء عليه، فهذا مؤشر على أن انتهاء مدة الصلاحية.

- تغير لون البودرة:

جميع أنواع المكياج تنتهي صلاحيتها بما في ذلك منتجات البودرة، فإذا ظهر على منتج البودرة غشاء رمادي طباشيري، يجب تجنب استخدامه على وجهك لأنه يمكن أن يضر بالبشرة، ويؤدي إلى حكة الجلد.

ويمكنك استخدام بودر التثبيت أو البرونزر لمدة تصل إلى عامين.

- كريم الأساس السائل:

هناك طريقة أخرى لمعرفة ما إذا كان المكياج قد وصل إلى نهاية مدة صلاحيته، عن طريق فحص قوامه جيدا قبل تطبيقه على الوجه، فإذا كان كريم الأساس السائل الخاص بك يصبح سميكًا، فمن المحتمل أن يكون منتهي الصلاحية، لأنه يمكن أن يؤدي إلى تهيج البشرة.

ويمكن أن كريم الأساس السائل لمدة تصل إلى عام واحد.

- بقع بيضاء على الكحل:

يسبب الكحل والآيلاينر منتهي الصلاحية الحساسية والالتهابات للعين، بالتالي من الضروري تجنب استخدامه بعد انتهاء صلاحيته، لذا إذا رأيت بقعا بيضاء صغيرة على طرف قلم الكحل، تأكدي أنه أصبح منتهي الصلاحية، وقد يدوم الكحل لمدة تتراوح من 3- 6 شهور, والآيلاينر لمدة تصل إلى عام واحد.

- طلاء الأظافر:

يمكن أن تدوم زجاجة طلاء الأظافر لفترة طويلة إذا لم يتم فتحها، وفي حالة إذا تم فتحه يمكن أن تدوم لمدة تصل إلى عامين، نظرا لأن مكوناتها تبدأ في التبخر بمجرد فتح الزجاجة، ما قد يؤدي بعد فترة إلى تكثيف الطلاء.

- فرش المكياج:

لكي تحافظي على فرش المكياج وجعلها تدوم لأطول فترة ممكنة، عليك بضرورة تنظيفها جيدا كل شهرين لإزالة البكتيريا.

ماذا يحدث البشرة عند استخدام مكياج منتهي الصلاحية؟

يمكن أن يؤدي استخدام مكياج منتهي الصلاحية بعض الآثار الجانبية مثل: ظهور البثور أو تهيج الجلد، أو رد فعل تحسسي، فضلا عن العدوي، لذلك في حالة الشك في أن مستحضرات التجميل لم تعد آمنًة للاستخدام، عليك التخلص منها على الفور.