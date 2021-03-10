الامارات | استشارية في أمراض الجهاز الهضمي تحث على تنظير القولون لـ 7 أسباب

شكرا لقرائتكم خبر عن استشارية في أمراض الجهاز الهضمي تحث على تنظير القولون لـ 7 أسباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد سرطان القولون والمستقيم مرضاً شائعاً، ولكن يمكن الوقاية منه، إذ يعتبر تنظير القولون أفضل وسيلة لتقليل خطر الإصابة بهذا السرطان، بحسب خبيرة طبية من كليفلاند كلينك.

وتؤكّد استشارية أمراض الجهاز الهضمي والخبيرة في سرطان القولون الدكتورة كارول بيرك، أن الجميع معرض للإصابة ببوليبات القولون والمستقيم، والتي قد تؤدي لاحقاً إلى حدوث سرطان القولون.

وتعرض الخبيرة الطبية سبعة أسباب تدعو المرء إلى تحديد موعد لإجراء تنظير القولون.

1. ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعاً

يُعد سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعاً، وثاني أشيع سبب للوفاة بين أنواع السرطان. وفي حين تتجاوز أعمار المصابين الـ50 عاما في معظم الحالات، شهد العقد الماضي ارتفاعاً في معدل الإصابة لدى البالغين الأصغر سناً.

ويمكن أن يصيب هذا المرض أي شخص، حتى الأصحاء، الذين ليس لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون.

2. يقي من خطر الإصابة

على عكس العديد من أنواع السرطان الأخرى، يمكن الوقاية من سرطان القولون، فهو بشكل عام يتطور من كتل صغيرة تدعى بوليبات (سلائل) القولون، والتي تنمو من بطانة القولون أو المستقيم، ويمكن أن تصبح بعض هذه البوليبات سرطانية مع مرور الوقت. ويفيد التنظير في اكتشافها واستئصالها مبكراً، ما يقلل من خطر الإصابة.

3. يسمح بالكشف المبكر

قد لا تسبب بوليبات القولون وسرطان القولون في مراحله المبكرة أي أعراض. لذا، ينصح الأطباء بإجراء تنظير القولون عند المعرضين لخطر الإصابة وعدم الانتظار لحين ظهور الأعراض؛ إذ إن تنظير القولون يسمح بالكشف المبكر، كما يمكن خلاله القيام باستئصال بوليبات القولون قبل أن تتطور إلى سرطان. أما في حال وجود أعراض مثل ظهور الدم في البراز، أو التغير المفاجئ في عادات الأمعاء، أو ألم البطن غير المفسر، أو فقدان الوزن، فيجب القيام بتنظير القولون بعد استشارة الطبيب المختص.

4. ليس إجراء مؤلماً

يبدي البعض انزعاجاً من شرب المليّنات اللازمة لتنظيف الأمعاء وتحضيرها للفحص، لكن هذه العملية تحسنت كثيراً؛ إذ أصبحت كمية الملينات الضرورية للفحص أقل بكثير عما سبق، كما تحسن طعمها كذلك.

ويجرى تنظير القولون عادة أثناء ما يسمى "نوم الشفق" أو التخدير الواعي، وبسببه لا يشعر 99% من الأشخاص بالانزعاج أثناء الفحص، بل يجدونه أفضل مما تخيلوه.

5. يتسم بالدقة

يطلق الأطباء على تنظير القولون اسم المعيار الذهبي لسبب وجيه؛ إذ يمكنهم من خلاله الكشف عن أكثر من 95% من سرطانات القولون والمستقيم وبوليبات القولون الكبيرة، التي يُحتمل أن تتحول إلى سرطان.

6. آمن للغاية

رغم الشائعات، فإن تنظير القولون آمن للغاية عند إجرائه من قبل مختصين ذوي خبرة.

أما خطر حدوث نزيف وثقب في القولون فمنخفض للغاية؛ إذ يصاب أقلّ من واحد في الألف من نزيف أو ثقب في الأمعاء، في حين يصاب واحد من كل 22 شخصاً بسرطان القولون في حياته.

7. أحد الضمانات

تُوصي جمعية السرطان الأميركية الأشخاص ببدء إجراء فحوصات سرطان القولون في سن الـ 45، لاسيما في حال وجود تاريخ مرضي له في العائلة. وقالت الطبيبة بيرك: «نحث الجميع على تنظير القولون لحماية أنفسهم وتقليل خطر إصابتهم بسرطان القولون والمستقيم».

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