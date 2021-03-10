الامارات | "القاهرة كابول".. محاولة درامية لفهم الإرهاب والتطرف

شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة كابول".. محاولة درامية لفهم الإرهاب والتطرف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة المتحدة للإنتاج الدرامي، البوستر الرسمي لمسلسل، "القاهرة كابول"، وعلق رئيس مجلس إدارة شركة المنتج تامر مرسي قائلا "محاولة درامية لفهم التطرف والتوعية بخطورة الإرهاب وفضحه، والدراما المصرية تطور نفسها على المستوى الفني والمحتوى".

وتفاعل عدد كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مع "بوستر" المسلسل، الذي سرعان ماتحول إلى نقطة حوار ساخنة حول الإرهاب وأسبابه.

وكشف مؤلف العمل الكاتب المصري عبد الرحيم كمال عن تفاصيل المسلسل المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2021. وقائلا ل" سكاي نيوز" : إن قصة المسلسل تروي أحداث 30 عاما مرت بها مصر، والمنعطفات التي تمت خلالها و"يدور في إطار قصة اجتماعية، حول 4 أصدقاء، فرقتهم الدنيا في كافة ربوع الدنيا واجتمعوا بعد 30 عاما من جديد". وأوضح أن "العمل الدرامي سيكون في إطار تسلسلي، مشوق وتم تطعيم الدراما فيه بالشكل المطلوب حتى تكون أحداثه مرضية للجمهور ويتفاعل معه بشكل كبير".

تتمحور أحدت العمل حول 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامي ويجسده النجم فتحي عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوي، وشخصية الإرهابي والذي يجسده النجم طارق لطفي، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع، ونبيل الحلفاوي وشيرين.

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