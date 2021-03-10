8 استخدامات مذهلة للأسبرين.. منها إزالة بقع العرق وتنعيم القدمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يعرف الكثير من الناس أن أقراص الأسبرين مسكن للألم، ولكن اتضح أنه له الكثير من الاستخدامات المتعددة المذهلة، التي نذكرها لكم وفق ما أورد "brightside".

1- يخفف من ألم لدغات الحشرات:

يساعد الأسبرين في تقليل التورم وتهدئة الحكة الناتجة من لدغات الحشرات، كل ما عليك فعله هو بلّ حبة أسبرين ووضعها في كوب به ملعقة كبيرة من الماء، ثم ضعيها على المنطقة المصابة لبضع دقائق وبعد ذلك سيختفي الورم.

2- يقلل من التصبغات:

يحتوي الأسبرين على مكون قابل للذوبان في الدهون، لذلك يمكنك وضعه في الكريمات الخاصة للبشرة.

أضيفي 7 حبات من الأسبرين في 3 ملاعق كبيرة من الزبادي، وملعقة كبيرة من العسل، وضعيه على وجهك، واتركيه لمدة 15 دقيقة، إذ يقلل هذا الماسك من الندبات والبقع ويمنع انسداد المسام.

3- يعمل كمقشر:

أيضا هو مقشر رائع للبشرة لإزالة الخلايا الميتة من الوجه، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخلص من الدهون الزائدة وتقليل حجم المسام المتضخمة، فقط اخلطيه بالماء واتركيه لبضع دقائق.

4- يصلح الشعر التالف:

يستفيد شعرك من الأسبرين، إذ يجعله لامعا وصحيا، قومي بإذابته في كوب ماء دافئ وضعيه على شعر نظيف واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه.

5- يزيل بقع العرق من ملابسك:

يعمل على رجوع ملابسك كأنها جديدة، فقط ضعي حبّة مذابة في ماء دافئ على بقع العرق واتركيها طوال الليل، وبعد ذلك اغسليها واستمتعي بالنتيجة.

6- يخلص الشعر من القشرة:

تنزعج جميع الفتيات من القشرة، فهي تُشعرك بالإحراج، لذلك اغسلي شعرك بحبتين أسبرين مطحونين، وامزجيه بالشامبو يمكنك الزيادة على حسب طول الشعر.

7- يساعد في تقليل حب الشباب:

يساعد على تهدئة حب الشباب بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، اطحني قرصين منه وضعيهما على الحبوب، واتركيه لبضع دقائق، تجنبي استخدامه قبل التعرض للشمس.

8- نعومة القدمين:

يساعد على تنعيم القدمين وإزالة الجلد الميت بسهولة، اطحني 7 حبات أسبرين وأضيفي نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون وضعي الخليط على باطن القدم، وغطيه بالشراب، واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم قشري المناطق الصعبة بمبرد القدمين.