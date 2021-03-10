كورونا اليوم: الوباء قد يتحول لفيروس موسمي.. وهذا ما يمكنك فعله بعد اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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هل يمكن ارتداء الكمامة أثناء التمارين الرياضية؟

مع انتشار جائحة كورونا التي ضربت العالم قبل أكثر من عام، تغير نمط حياة البشر وباتت الكمامة جزأ من روتينهم اليومي في كل مكان، ولكن كثرت التساؤلات حول مدى تأثيرها على الرياضيين، خصوصا أثناء ممارسة التمارين المكثفة.

في هذا الشأن، كشفت دراسة إيطالية جديدة أن ارتداء الكمامة أثناء ممارسة التمارين الرياضية آمن للأشخاص الأصحاء، وتؤدي إلى الحد من انتشار الوباء داخل النوادي الداخلية، وفق ما نقلته "الغارديان".

واختبر علماء من مركز مونزينو لأمراض القلب (CCM) في ميلانو وجامعة ميلانو معدل التنفس ومعدل ضربات القلب وضغط الدم ومستويات الأكسجين لستة نساء ورجال على دراجات رياضية، مع وبدون كمامة، وفق ما ذكر موقع "العربية".

هذا ما يمكنك فعله بعد اللقاح؟

في خبر مطمئن، أعلنت السلطات الصحية الأمريكية أن الأشخاص الذين تلقوا كامل الجرعات المضادة لفيروس كورونا يمكنهم أن يلتقوا بعضهم بعضا ضمن مجموعات صغيرة، وفي الأماكن المغلقة من دون وضع كمامات، أو التقيّد بتوصيات التباعد الاجتماعي.

وأوضحت روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الذين تلقوا اللقاح يمكنهم التقاء أشخاص لم يتلقوهم ينتمون إلى أسرة أخرى واحدة، من دون كمامات ومن دون تباعد اجتماعي شرط ألا يكون هؤلاء عرضة لمخاطر المعاناة من أعراض خطيرة جراء الإصابة بكوفيد-19.

كما أضافت أن الذين تلقوا كامل الجرعات اللقاحية واحتكوا بأشخاص مصابين بكوفيد-19 لن يتعيّن عليهم الخضوع لفحص أو حجر أنفسهم، ما لم تظهر عليهم أعراض المرض، باستثناء أولئك الذين يقيمون في تجمّعات على غرار مراكز الرعاية الطبية أو المراكز الإصلاحية.

إلا أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لا تزال توصي بأن يضع الذين تلقوا جرعتي اللقاح كمامة وأن يلتزموا بتوصيات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة أو في التجمّعات المقامة في أماكن مغلقة في حال تعدى الاختلاط أفراد أسرة واحدة، وفق ما ذكر موقع "العربية".

قد يتحول إلى فيروس موسمي.

وبحسب "روسيا اليوم"، أعلنت نائب رئيس الحكومة الروسية، تاتيانا غوليكوفا، الأربعاء، أن "كورونا" قد يتحول إلى فيروس موسمي.

وأوضحت قائلة "إن عدوى فيروس كورونا قد تتحول إلى فيروس موسمي، شأنه شأن فيروس الإنفلونزا، لذلك فإن حملة التطعيم ضده يجب أن تجرى بشكل منتظم.