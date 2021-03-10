كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 مارس 2021 04:23 مساءً - يعتبر اللون البني لوناً دافئاً ويمكن تنسيقه مع كثير من الأزياء عند اختيار حقيبة أو حذاء بإحدى درجاته المميزة، كما أن موضته لا تنتهي بمرور السنين، ولذلك اخترنا لكِ أحدث موديلات شنط بني موضة 2021 من توقيع أشهر الماركات العالمية.

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شنط بني جلد

LOUIS VUITTON





برزت العديد من موديلات شنط بني جلد بتصاميم أنيقة وعصرية، سواء شنط الكتف أو شنط اليد.



قدمت ماركة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen شنطة جلد بني بتصميم الدلو، كما أعجبنا التصميم المربع من توقيع بالمان Balmain.



ومن ماركة بربري Burberry، اخترنا لكِ شنطة بني بتصميم نصف دائرة، ومزودة بسحابة أمامية لإطلالة كلاسيكية راقية.



ولتكتمل إطلالتك المميزة، يمكن أن تعتمدي حقيبة لويس فيتون Louis Vuitton البني بالتصميم البسيطة وحزام السلسلة الذهبيية.



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شنط بني شمواه وقماش

GUCCI





أيضاً قدمت العديد من الماركات شنط بني مصنوعة من الشمواه وأنواع الأقمشة المختلفة.



تميزت شنطة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti بتصميمها العصري لإطلالة لافتة للأنظار، حيث أنها محبوكة يدوياً.



وجمعت بعض الماركات بين القماش والجلد البني مثل شنط غوتشي Gucci ولويفي Loewe، حيث يظهر الجلد على الأطراف.



طالعي المزيد من شنط جلد بني 2021 لتختاري تصاميم عصرية تناسبك.

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